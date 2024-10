Moitié homme, moitié robot, devinez qui va avoir le droit à sa série sur Amazon ?

Amazon Prime Video s'apprête à donner une seconde jeunesse à un personnage culte des années 90, un flic moitié-homme, moitié-robot. Vous l'aurez compris, Robocop va avoir le droit à une nouvelle série.

Bonne nouvelle pour tous les fans de Robocop, le flic cyborg le plus célèbre du 7e art va avoir le droit à une seconde jeunesse sur Amazon Prime Video. En effet, comme le rapportent nos confrères du site Variety, la plateforme prépare actuellement un nouvelle série.

De ce que l'on sait pour l'instant, Peter Okco a rejoint le projet en tant que scénariste, producteur exécutif et showrunner. Il s'agit d'un vétéran de l'industrie, qui a notamment oeuvré sur de nombreuses séries populaires des années 90 et 2000 comme The Office, Elementary, The Leftovers ou plus récemment Black Sails pour ne citer qu'elles.

Robocop est entre bonnes mains

Par ailleurs, il ne sera pas seul puisqu'il sera également accompagné à la production par un autre grand nom du cinéma, à savoir James Wan. Le producteur et réalisateur malaisien s'est fait connaître par le grand public comme le créateur de Saw, licence culte de l'horreur. Il est également à l'origine d'autres sagas extrêmement populaires, comme The Conjuring et Insidious. Il a également signé le sympathique Aquaman pour le DC Universe.

Aux côtés d'Ocko et Wan, Micheal Clear et Rob Hackett, deux figures d'Atomic Monster (ndrl : la maison de production de James Wan et filiale de Blumhouse Productions), seront également producteurs exécutifs. Enfin, la série est également coproduite par Amazon MGM Studios.

Un projet encore mystérieux

Pour l'heure, on en sait encore très peu sur le projet, à l'exception de ce court synopsis : “Un conglomérat technologique géant collabore avec le service de police local pour introduire un agent de police technologiquement avancé pour lutter contre la criminalité croissante – un policier qui est à la fois un homme et une machine”.

Si l'intrigue reprend visiblement les bases de la licence, on ne sait pas encore si la série a été pensée comme un reboot total, ou si elle s'inscrit dans la continuité des précédents films. Ce pauvre Alex Murphy sera-t-il toujours condamné à enfiler cette armure, ou allons-nous découvrir un “nouveau” Robocop ? La question reste entière. Notez que Paul Verhoeven, réalisateur visionnaire des deux premiers opus, ne fait visiblement pas partie du projet. De quoi susciter quelques inquiétudes sur le ton de la série, que l'on espère aussi mature, brutal et satirique que l'original.

En soi, l'annonce d'une nouvelle série Robocop chez Amazon n'a rien d'étonnant. Pour rappel, le géant américain a racheté en mai 2021 la MGM pour un total de 8,5 milliards de dollars. Via cet investissement, la firme de Seattle s'est retrouvée à la tête d'un vaste catalogue de licences, qui compte notamment James Bond, Rocky ou encore la trilogie Le Hobbit par exemple. Et bien entendu, Robocop en fait partie.