Secret Level est la série que tous les fans de jeux vidéo attendaient, découvrez-la en vidéo

La série Secret Level sur Prime Video met en scène de nombreux héros du jeu vidéo dans une anthologie de 15 épisodes. Regardez à quoi elle va ressembler avec son premier trailer.

Les adaptations de jeux vidéo en films ou en série divisent souvent les spectateurs. Certaines sont réussies comme le film Super Mario Bros., disponible sur Netflix, mais il faut bien avouer que la majorité ne laisse pas un souvenir impérissable. Pourtant, qui n'a jamais rêvé de voir son héros préféré à l'écran ? Imaginez : Kratos de God of War, Mega Man, des Space Marines… Et bien sachez que tout cela va bientôt devenir une réalité. Amazon annonce en effet l'arrivée prochaine de Secret Level sur Prime Video.

Secret Level est une série d'animation en 15 épisodes. Tous sont indépendants les uns des autres et centrés sur un jeu ou un univers en particulier. On les doit à Tim Miller, réalisateur du premier film Deadpool, et au studio d'animation qu'il a cofondé. Ce dernier a travaillé sur l'excellente série Love, Death & Robots et vu sa qualité, on est en droit d'espérer un résultat à la hauteur des attentes. En tout cas, le trailer à retrouver à la fin de cet article promet de très belles choses.

Secret Level est la série que de nombreux fans de jeux vidéo attendaient

Voici la liste des jeux et licences qui auront droit à leur épisode de Secret Level. Le classement est alphabétique et ne reflète pas nécessairement l'ordre de diffusion de la série :

Armored Core

Concord

Crossfire

Donjons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World : Aeternum

Pac-Man

Plusieurs jeux PlayStation dont God of War

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Autant dire qu'il y aura du beau monde. Dans le trailer ci-dessous, on peut déjà apercevoir des figures iconiques comme Kratos ou Mega Man, et même une version assez terrifiante de Pac-Man. Pendant quelques secondes tirées de l'épisode dédié aux jeux Armored Core, on peut voir un personnage ressemblant furieusement à l'acteur Keanu Reeves. Après son rôle dans Cyberpunk, il ne serait pas étonnant qu'il prête son visage à un protagoniste de Secret Level. La série sera disponible le 10 décembre 2024 sur Prime Video.