Amazon s’offre la MGM pour 8,45 milliards de dollars, de quoi faire trembler Netflix et Disney+

C'est historique : l'ancestrale Metro Goldwyn Mayer vient de se faire racheter par le géant du e-commerce Amazon. Le deal porte sur plus de 8 milliards de dollars et devrait permettre à Amazon de concurrencer Netflix ou de Disney+.

La Metro Golwyn Mayer (MGM), qui a été fondée il y a maintenant près d'un siècle, vient de se faire racheter. L'information n'était encore qu'à l'état de vague rumeur il y a tout juste une semaine. C'est désormais officiel : Amazon vient de se payer les studios de la MGM pour la bagatelle de 8,45 milliards de dollars.

Grâce à ce deal, Amazon ajoute à son portefeuille plus de 4000 films et environ 17 000 heures de programmes TV. De quoi considérablement enrichir le catalogue d'Amazon Prime Video et offrir à l'entreprise de Jeff Bezos tout le nécessaire pour produire de nouveaux contenus dans les meilleures conditions possibles.

Amazon se paie l'un des plus grands studios de l'histoire du cinéma

La MGM détenait jusqu'alors des licences comme celles de James Bond, de Rocky ou de la trilogie Le Hobbit. L'entreprise dispose également dans son catalogue de grands classiques du cinéma comme Autant en Emporte le Vent, Ben-Hur ou encore 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est à elle que l'on doit également des séries telles Vikings, Stargate ou The Handmaid's Tale. Bref, la MGM, c'est un véritable vivier cinématographique et visuel.

Amazon ne s'y est pas trompé . Dans un communiqué, Mike Hopkins, le vice-président senior de Prime Video et d'Amazon Studios, déclare que « la véritable valeur financière de cet accord réside surtout dans le trésor de la propriété intellectuelle et dans le catalogue que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM ».

Si ce rachat est désormais officiel, il ne sera probablement pas complètement finalisé avant un ou deux ans. On se souvient par exemple que l'acquisition de la 21st Century Fox par Disney, annoncée en décembre 2017, n'a été finalisée qu'en mars 2019. En revanche, il risque de changer la donne dans le paysage audiovisuel une fois acté.

En rachetant la MGM, Amazon va booster son offre Prime Video

De quoi sérieusement inquiéter Netflix qui compte pourtant plus de 200 millions d'abonnés à travers le monde, ou encore Disney+, qui a récemment franchi le cap des 100 millions d'utilisateurs. Si Amazon Prime a dépassé le cap des 200 millions d'abonnés dans le monde, difficile d'estimer quels sont ceux qui font régulièrement appel au service de streaming vidéo inclus dans l'abonnement. Quand on s'abonne à Netflix ou Disney+, c'est pour le service de SVoD, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec Amazon Prime. Avec un tel rachat, Amazon met toutes les chances de son côté pour dépasser ses deux principaux concurrents.

Ces dernières années, les rachats des majores et des studios de cinéma vont bon train. En août 2009, Disney se payait Marvel pour 4,24 milliards de dollars. Trois ans plus tard, le même Disney s'offrait Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars. Le géant des télécommunications, AT&T, décidait quant à lui de racheter Time Warner en signant un chèque de 85 milliards de dollars.