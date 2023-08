Moins d’une personne sur deux regarde la télévision dans ce pays, c’est une première

Une étude de Nielsen révèle que pour la première fois, moins de 50 % des spectateurs américains se servent de leur téléviseur pour regarder les chaînes TV. L'écran sert majoritairement aux plates-formes de streaming ou aux jeux vidéo.



Il y a environ 2 ans, le groupe Nielsen se met à mesurer l'usage que font les gens de leur téléviseur. Il utilise pour cela 4 catégories : la TV linéaire (les chaînes “de base” comme la TNT en France), la TV par câble, les services de streaming (Netflix, Disney+… mais aussi YouTube) et “Autres”, qui comprend par exemple les jeux vidéo et la lecture de musiques ou DVD/Blu-ray. À peine un an après, on apprend que les plates-formes de streaming dépassent pour la première fois la TV.

Aujourd'hui Nielsen dévoile une nouvelle première : moins d'un américain sur deux se sert de sa télévision pour regarder les chaînes de TV. En combinant la télé linéaire et par câble, on atteint 49,6 %. Si on compare avec juillet 2022, cela représente une chute de 11,4 %. En parallèle, les services de streaming enregistrent un nouveau record avec 38,7 % des parts, soit une augmentation de presque 23 % par rapport à la même période l'an dernier.

Aux États-Unis, moins d'une personne sur deux utilise un téléviseur pour regarder les chaînes TV

Les autres usages sont assez stables, 11,6 % contre 12,5 % en juillet 2022. Si on fait la distinction entre les plates-formes de streaming, c'est YouTube qui sort en tête, suivi de prêt par Netflix. Hulu et Prime Vidéo se talonnent, tandis que Disney+ s'empare de 2 % du gâteau. Globalement, les écrans TV américains servent donc de moins en moins à regarder la télé, mais on peut toutefois nuancer ce constat en le contextualisant.

Avec les vacances estivales, il est logique d’observer une augmentation du streaming et du jeu vidéo, puisque plus de personnes se retrouvent devant l'écran et ont plus de temps à y consacrer. La période signant également la fin des grandes compétitions sportives à la télévision, les chaînes traditionnelles deviennent moins attractives. Les prochains mois pourraient rééquilibrer la répartition, sans pour autant inverser la tendance. Il semble bien que le PDG de Netflix avait raison quand il annonçait la mort de la TV dans moins de 10 ans.