Les TV Sony vont devenir plus économes et parées pour le jeu grâce à cette mise à jour gratuite

Bonne nouvelle pour les propriétaires de TV Sony lancées en 2020, en 2021 et en 2022. En effet, le constructeur va déployer une mise à jour gratuite qui permettra à ces modèles d'être plus économes, mais aussi plus performantes en jeux.

Alors que Sony a présenté en début mars 2023 sept nouvelles TV, dont les Bravia XR A95L et A80L à dalle OLED, nous avons une bonne nouvelle à annoncer aux propriétaires de TV Sony lancées en 2020, en 2021 et en 2022.

En effet, le constructeur va déployer prochainement une mise à jour gratuite sur certains de ces modèles. Grâce à ce patch, ces TV pourront profiter d'une fonctionnalité réservée jusqu'alors aux TV Sony sorties en 2023, à savoir l'Eco Dashboard.

Sony déploie une mise à jour gratuite sur d'anciennes TV

Pour résumer, il s'agit d'un panneau qui regroupe l'ensemble de vos paramètres d'économies d'énergie. “Personnalisez les paramètres d'économie d'énergie en fonction de votre utilisateur du téléviseur, de votre environnement et du contenu que vous regardez, le tout en un seul endroit, et visualisez votre contribution à la réduction de l'impact environnemental”, écrit Sony sur son site internet.

Via l'Eco Dashboard, vous pourrez connaître la consommation d'énergie détaillée de chaque fonctionnalité de votre téléviseur, et activer certaines options d'économies d'énergie comme la mise hors tension d'une TV en veille, ou encore l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage de la pièce. D'après Sony, l'Eco Dashboard permet de réduire en moyenne la consommation énergétique de votre TV de 32%, ce qui n'est pas négligeable.

Le Game Menu débarque sur les vieux modèles

Mais ce n'est pas tout. Via cette mise à jour gratuite, Sony a également pensé aux joueurs et joueuses. En effet, ce patch permet aux TV concernés de profiter du Game Menu, une nouveauté disponible sur les derniers écrans TV de la marque nippone (accessible via la touche 123 de la télécommande). Comme chez Samsung ou LG, il s'agit d'un menu spécifiquement dédié au jeu vidéo depuis lequel il est possible de personnaliser certaines options comme le VRR (Variable Refresh Rate), la réduction du flou de mouvement ou encore l'activation d'un réticule virtuel personnalisable.

Sans plus attendre, voici les téléviseurs compatibles avec cette mise à jour gratuite :

2020 : XH90, XH92

: XH90, XH92 2021 : X80J, X81J, X85J, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A90J, Z9J

: X80J, X81J, X85J, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A90J, Z9J 2022 : X80K, X81K, X82K, X85K, X89K, X90K/S, X92K, X93K, X94K/S, X95K, A75K, A80K, A83K, A84K, A90K

Précisons que Sony a été en mesure de pousser cette mise à jour sur ces anciens modèles car ils sont propulsés par le même SoC que celui des TV lancées en 2023, à savoir le MediaTek MT5895. Le patch est d'ores et déjà disponible en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres pays du monde.