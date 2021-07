Model S : Tesla suspend les livraisons sans aucune raison

Des acheteurs de Tesla Model S se plaignent de ne pas encore avoir reçu leur véhicule. Visiblement, Tesla a suspendu les livraisons des nouveaux modèles de Model S, pour des raisons inconnues. De quoi inquiéter sérieusement les clients.

Alors que Tesla vient tout juste de lancer l'option Conduite Entièrement Autonome à 200 dollars par mois, certains acheteurs attendent encore impatiemment de recevoir leur Model S flambant neuve. Après des mois de retard, Tesla a enfin commencé les livraisons en juin 2021. Seulement, il semble y avoir encore des problèmes chez Tesla, comme en le prouvent les témoignages de plusieurs acheteurs.

En effet, plusieurs clients ont assuré sur les forums de Tesla que la livraison de leur véhicule a été suspendue, et ce pour des raisons inconnues. Certains ont même appris que leur Model S était bel et bien arrivée au centre de livraison le plus proche de leur domicile, mais que le constructeur n'était pas encore en mesure de livrer le véhicule.

Tesla a donné de nombreuses excuses pour justifier ces retards, mais d'après plusieurs acheteurs, ils seraient dû à de “nouvelles normes d'inspection”, comme le laisse entendre ce message de Tesla envoyé à un client : “Votre véhicule est actuellement soumis à des normes d'inspection qui viennent d'être mises à jour et ne devrait pas être terminé avant demain. Nous tenons à préciser que jusqu'à présent, votre véhicule a passé avec succès notre processus d'inspection rigoureux, mais nous reprogrammerons votre date de livraison lorsqu'il aura passé avec succès l'itération la plus récente de notre processus d'inspection actualisé“.

Des retards engendrés par l'incendie de la Model S Plaid ?

Impossible de savoir pour l'instant ce que Tesla inspecte ni pourquoi le constructeur n'est pas enclin à donner une nouvelle date de livraison. Pour certains, il y aurait un lien avec la Tesla Model S Plaid qui a récemment pris feu, manquant de tuer son conducteur. Seulement, rien ne permet de l'affirmer. Pour rappel, Elon Musk avait justifié les premiers retards de livraison en raison de la nécessité pour Tesla de s'assurer “que le nouveau bloc-batterie de la Model S était sûr”.

Pour d'autres, il s'agirait d'un problème avec Tesla Vision, le nouveau système de Tesla qui remplace les précédents radars frontaux. Il est vrai que certains clients ont remonté certains bugs. Des critiques qu'Elon Musk avait rapidement balayées, assurant que l'Autopilot est aussi efficace qu'avant avec Tesla Vision.

Source : Electrek