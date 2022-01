Model 3 et Model Y : Tesla corrige les problèmes de la pompe à chaleur avec une mise à jour

Les Tesla ont récemment été impactées par un problème au niveau de la pompe à chaleur qui ne lui permettait pas de réchauffer correctement l’habitacle des voitures dans les régions froides, mais un correctif est en train d’être déployé.

La semaine dernière, nous rapportions que les pompes à chaleur de Tesla étaient au centre d’une enquête au Canada après que de nombreux utilisateurs aient eu la mauvaise surprise de constater un important manque de chaleur dans l’habitable par grand froid. En effet, la pompe à chaleur du véhicule est censée être en mesure de réchauffer correctement la voiture, mais le système HVAC qui contrôle la ventilation, le chauffage et la climatisation semble être défaillant sur de nombreux véhicules, dont notamment les Model 3 et Model Y.

Les conducteurs ne sont donc pas en mesure de dégager correctement la neige de leur pare-brise, et la buée provoquée par la respiration des passagers n’arrange rien. Malgré des mises à jour du logiciel pour tenter de corriger le problème, les propriétaires de Tesla du monde entier continuent de subir des défaillances de la pompe à chaleur par des températures extrêmement basses, dont notamment au Canada.

Elon Musk promet de corriger le problème avec une nouvelle mise à jour

Sur Twitter, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé qu’un correctif logiciel « pour recalibrer la valve d'expansion de la pompe à chaleur est en cours de déploiement ». Musk n'a pas précisé de quel numéro de version il s'agira, mais il est probable qu’il s'agisse de la version 2021.44.30.8 qui a été déployée dans la plupart des voitures.

Corriger cette défaillance de la pompe à chaleur était une priorité pour Tesla, puisque Transports Canada avait déjà déclaré que ce problème « pouvait affecter le désembuage/dégivrage du pare-brise et donc la visibilité du conducteur ».

Toutes les pompes à chaleur ne semblaient pas concernées, puisque certains utilisateurs habitant dans des régions très froides ne rencontraient pas ce problème. En effet, selon Tesla Owners Online, « le système de pompe à chaleur a la capacité de fonctionner très bien, même à des températures inférieures à -30°C, parce qu'il y a deux boucles qui utilisent la compression et l'expansion du réfrigérant (passant de liquide à gaz à liquide) et ces boucles peuvent produire de la chaleur, même dans le froid extrême. L'équipe d'Alaska a testé ce système par grand froid, et il fonctionne bien. Donc, fondamentalement, la pompe à chaleur peut et va fonctionner dans nos climats ».