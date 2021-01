Xiaomi MIUI 13 : la mise à jour arrivera avec le Mi Mix 4 et le Mi Note 11

Xiaomi développe actuellement la prochaine version de son interface Android, MIUI 13. D'après une nouvelle fuite, la version finale et stable arrivera en même temps que les Mi Mix 4 et Mi Note 11. La mise à jour n'est pas attendue avant le second semestre de l'année 2021.

En avril dernier, Xiaomi a lancé le développement de la mise à jour MIUI 13, la version qui remplacera la surcouche MIUI 12.5, annoncée récemment. Mais depuis avril, le constructeur chinois n'a plus évoqué l'arrivée de la future interface.

En fouillant dans le code HTML du site officiel de MIUI, The Tech Guy, développeur et leaker réputé, a trouvé plusieurs mentions de la mise à jour MIUI 13. L'internaute a l'habitude de fouiller le code source des applications et des sites de Xiaomi pour y dénicher des informations sur les plans du constructeur.

Déploiement de MIUI 13 en version finale au second semestre 2021

Captures d'écran à l'appui, l'informateur affirme avoir déniché des lignes de code montrant que le Xiaomi Mi Mix 4 et le Mi Note 11 seront livrés directement sous MIUI 13. Il y a quelques mois, Xiaomi a en effet confirmé l'arrivée d'un nouveau smartphone de la gamme des Mi Mix, dont la dernière itération remonte à 2018. La firme a même lancé un compte officiel pour les Mi Mix sur Sina Weibo, le réseau social chinois.

Aux dernières nouvelle, ce futur flagship serait recouvert d'un écran 120 Hz avec des bords très incurvés. Xiaomi travaillerait sur 2 versions différentes de son Mi Mix 4. La firme chinoise intégrerait aussi MIUI 13 sur le futur Mi Note 11. Pour rappel, Xiaomi a lancé le Mi Note 10 dans le courant du mois de novembre 2019. Son successeur devrait débarquer dans les mois à venir.

Il se murmure que la version finale et stable de la mise à jour MIUI 13 ne sera pas déployée avant le second semestre de 2021. Comme toujours, Xiaomi va d'abord permettre aux utilisateurs de tester l'interface en version beta. Fidèle à ses habitudes, le constructeur devrait dévoiler toutes les nouveautés de la mise à jour dès avril 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.