MIUI 12 : voici les smartphones Xiaomi et Redmi qui recevront Android 11

Xiaomi a dévoilé une liste de smartphones qui recevront MIUI 12 avec Android 11. La version stable de l’OS est attendue pour septembre. Malheureusement, plusieurs modèles Xiaomi et Redmi populaires ne sont pas compatibles avec Android 11, même s’ils restent éligibles pour l’interface MIUI 12.

Xiaomi a levé le voile sur MIUI 12 et ses nouveautés le mois dernier. La nouvelle interface est déjà déployée sur plusieurs modèles dont les Mi 10 et Mi 10 Pro ou encore les Mi 9 et 9 Pro. Pour ce qui est d’Android 11, tous les smartphones compatibles MIUI 12 ne le recevront pas. En effet, les mises à jour de l’interface MIUI ne sont pas liées à la version d’Android. Pour y voir plus clair, une liste complète de smartphones Xiaomi et Redmi compatibles Android 11 vient d’être publiée sur le site du constructeur.

Android 11 : les smartphones Xiaomi et Redmi éligibles

La liste comprend des modèles confirmés pour recevoir Android 11 et d’autres qui le recevront très probablement dans les mois à venir. Sans surprise, on retrouve les récents flagships du constructeur dont plusieurs bénéficient déjà de la mise à jour en bêta. On peut citer entre autres, les Mi 10 et Mi 10 Pro, les Redmi K30 et K30 Pro ou encore le Poco F2 Pro.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Redmi K30 / Pro Poco F2 Pro

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Xiaomi Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 9

xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC 9 / Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition

Xiaomi Mi A3

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G / Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Xiaomi Poco M2 Pro

Xiaomi Blackshark 3S

Xiaomi Blackshark 3 Pro

Xiaomi Blackshark 3

Xiaomi Blackshark 2 Pro

Xiaomi Blackshark 2

Redmi K20 Pro / Premium

Xiaomi Mi 9T Pro

Android 11 : ces 11 smartphones ne sont pas compatibles

Le site XiaomiToday a mis en ligne une autre liste de smartphones non-compatibles avec Android 11. La plupart des modèles listés sont des Redmi ayant reçu Android 10, mais qui n’auront pas droit au même traitement pour la nouvelle version de l’OS. Pour rappel, Xiaomi garantit une seule mise à jour majeure d’Android pour la plupart des smartphones Redmi.

Des modèles récents comme les Redmi Note 8 et Note 8 Pro passeraient ainsi à la trappe au même titre que le Redmi Note 7. On note également la présence de deux modèles Xaomi : les Mi Mix 3 5G et Mi CC9e. Voici la liste complète.

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi-Note 7 Pro

Redmi Note 7

Remi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A/ 8A double SIM

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Qu’un modèle ne soit pas compatible Android 11 ne signifie pas qu’il ne recevra pas MIUI 12. Comme précisé plus haut, Xiaomi déploie ses nouvelles interfaces MIUI indépendamment des versions majeures d’Android. MUIU 12 devrait donc arriver sur la plupart des modèles de la deuxième liste, mais sous Android 10.

