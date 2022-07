Microsoft vend désormais des T-shirts à l’effigie de Windows XP à 60€

Si vous êtes un grand nostalgique de Windows XP, cette nouvelle collection de vêtements est faite pour vous. Baptisée « Hardwear », celle-ci reprend les codes graphiques du célèbre système d’exploitation, notamment son fond d’écran désormais iconique ou encore le design de MS Paint. Malgré son style très casual, comptez tout de même 60 euros pour vous procurer un exemplaire.

Plus de 20 ans après sa sortie, Windows XP jouit encore d’une popularité phénoménale. Si son ancêtre Windows 95 a permis la percée du système d’exploitation auprès du grand public, c’est bien ce dernier qui a installé Microsoft comme le géant du hardware que l’on connaît aujourd’hui. À tel point, à vrai dire, que certains ne veulent toujours pas lui lâcher la grappe. Aujourd’hui encore, ils sont des millions à toujours utiliser Windows XP quotidiennement aux dépens de Windows 11.

Autrement dit, et alors que les années 2000 connaissent en ce moment une véritable renaissance dans le milieu de la mode, la firme de Redmond a flairé l’opportunité. Voici comment le constructeur se retrouve désormais à vendre des T-shirts à 60 euros reprenant le design de son célèbre système d’exploitation. Pour cette modique somme, vous pouvez donc devenir l’heureux propriétaire d’un vêtement affichant fièrement le fond d’écran de Windows XP.

Microsoft lance Hardwear, une collection de vêtements inspirée de Windows XP

Baptisée « Hardwear », cette collection se place dans la lignée directe des lignes de vêtements inspirés de l’univers Xbox, mais aussi de Windows 95 ou encore du Démineur (ça ne s’invente pas). Au total, celle-ci compte neuf pièces comprenant T-shirts, chapeaux, pulls et pantalons créés en collaboration avec Gavin Mathieu, créateur de la marque Supervsn.

« La collection reflète le style Normcore, une esthétique de style de vie qui met l’accent sur les individus et non sur les vêtements qu’ils portent », explique Amanda O’Neal, directrice des communications multiculturelles et sociales chez Microsoft. « Chaque pièce est intentionnelle, et il y a une signification derrière chaque article de Hardwear ». Si cette présentation vous a convaincu, toute la collection est disponible directement sur le site de Microsoft.