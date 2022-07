Windows 11 fonctionne désormais sur Surface Duo, mais il y a un hic

Le développeur français Gustave Monce a réussi à faire fonctionner Windows 11 sur le Surface Duo de Microsoft. Ce petit “bidouillage” n'est pas parfait en soi, mais il a le mérite de fonctionner. Avec quelques problèmes et contraintes toutefois.

Le Surface Duo de Microsoft avait été annoncé comme étant une petite révolution en soi. Pour mémoire, le Surface Duo est en effet le premier smartphone Android de Microsoft, il fonctionne sur deux écrans et peut lancer deux applications différentes en même temps sur chaque écran. Mais de nombreuses personnes restent déçues du système d'exploitation Android qui est intégré sur le smartphone et préféreraient retrouver leur logithèque Windows.

Microsoft avait alors prévu de changer les choses. Notamment avec un modèle équipé de Windows 10X, le Surface Neo. Mais celui-ci n'a jamais vu le jour et son lancement n'en finit plus d'être reporté. Un développeur français a donc essayé de lancer Windows 11 sur son Surface Duo. Le résultat est tout sauf parfait, mais le projet fonctionne malgré tout.

Un développeur français réussit à lancer Windows 11 sur le Surface Duo

Ce projet fou de bricolage revient à Gustave Monce. Ce développeur français avait notamment réussi à lancer Windows 11 sur un auguste Lumia 950 XL. Très connu pour essayer d’apporter Windows à toute sorte d’appareils ARM, Gustave Monce a poursuit ses efforts pour offrir la meilleure expérience Windows 11 sur le Surface Duo. Après de longs travaux, il est enfin arrivé à sortir quelque chose d'intéressant avec sa dernière version. Le développeur est parvenu par exemple à corriger certains problèmes et à activer les fonctionnalités Wi-Fi, cellulaires et GPS sur le Surface Duo. Il a également réussi à activer la prise en charge eSIM dans cette version.

Mais tout n'est pas parfait puisque certaines fonctionnalités continuent toujours de ne pas fonctionner. Il est ainsi toujours impossible de passer des appels et l'appareil photo lui aussi ne fonctionne toujours pas. Sans oublier qu'il y a quelques problèmes de rendus et quelques bugs avec l'USB. Le développeur n'en est pas à sa première tentative et il avait déjà tenté à plusieurs reprises de lancer Windows 11 sur le smartphone.

