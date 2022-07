Windows 10 et 11 : le Patch Tuesday corrige plus de 150 failles de sécurité, installez vite la mise à jour

Le dernier Patch Tuesday est particulièrement conséquent puisqu’il corrige au total 153 failles de sécurité sur la plupart des versions de Windows. On en trouve notamment 42 sur Windows 11 et 43 sur Windows 10. On vous conseille donc de télécharger la mise à jour sans plus attendre.

Le Patch Tuesday est désormais un rendez-vous attendu pour tous les utilisateurs de Windows soucieux de la sécurité de leur système d’exploitation. En effet, malgré les efforts de Microsoft, un OS sans aucune vulnérabilité n’existe pas et il est donc nécessaire de déployer régulièrement des mises à jour corrigeant ces brèches. C’est donc désormais chose faite pour ce mois de juillet.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Redmond n’a pas chômé ces dernières semaines. Au total, ce sont ainsi 153 failles de sécurité qui ont été corrigées. Bien entendu (et heureusement !), toutes ne se trouvent pas au sein de Windows 11. Celles-ci sont réparties sur l’ensemble des versions les plus utilisées de Windows, allant de Windows 7 à la build la plus récente.

Téléchargez vite le patch Tuesday pour protéger votre PC Windows

À noter que toutes les versions recevant la mise jour contiennent au moins une faille critique. Il est donc particulièrement recommandé d’installer ce patch sans plus attendre. En outre, certains logiciels sont également concernés par la correction de vulnérabilités. C’est notamment le cas de la suite Office, de Defender, du navigateur Edge, de l’application Xbox ou encore de Skype.

Sur le même sujet — Windows 11 : une faille de sécurité critique se cache dans l’outil de diagnostic !

Par ailleurs, c’est Windows 10 (versions 20H2, 21H1 et 21H2) qui décroche la première place du classement avec 43 failles corrigées, suivi de près par Windows 11 et ses 42 failles. Windows 7 compte 33 failles tandis que Windows 8.1 en contient 35. Nous vous avons listé toutes les failles critiques qui sont patchées avec cette dernière mise à jour :

Windows 7 :

CVE-2022-30221 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Graphics Component

Windows 8.1 :

CVE-2022-22038 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance liée au runtime d’appel de procédure distante,

CVE-2022-30221 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Graphics Component.

Windows 10 :

CVE-2022-22038 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance liée au runtime d’appel de procédure distante,

CVE-2022-30221 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Graphics Component

Windows 11 :