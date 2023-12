Microsoft Teams, Slack : quand la multiplication des outils nuit à la productivité du travail

Selon une enquête, les travailleurs consacrent 30% de leur temps à jongler entre une multitude d'outils de collaboration, entraînant une perte de productivité. Bien que l'intelligence artificielle soit suggérée comme solution, elle multiplie fatalement le nombre d'options disponibles… Ce qui complique la tâche des entreprises au moment de choisir.

La surabondance d'outils de collaboration au travail consume 1,5 jour de travail par semaine, soit environ 30% du temps, révèle une enquête réalisée auprès de plus de 3 000 travailleurs dans le domaine de la connaissance (docteurs, ingénieurs, chercheurs,..) au Royaume-Uni et aux États-Unis. D'après Asana, un outil d'IA qui permet aux utilisateurs d'automatiser leurs tâches et de gagner du temps, les employés désirent d'avoir moins d'outils, mais plus efficaces, pour accomplir leurs tâches.

L'étude met en lumière le potentiel de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, mais souligne également que son introduction peut compliquer davantage la sélection d'outils, en multipliant justement les solutions disponibles.

A lire également : L’IA va bouleverser le monde du travail, que vous soyez psychologue, comptable ou curé

Surcharge d'outils : trouver l'équilibre pour une meilleure efficacité

Alors que certaines personnes se méfient encore de l’IA, un tiers des travailleurs estime que les technologies fournies par leur organisation ne sont pas utilisées de manière efficace, entraînant un gaspillage financier et de temps. Près de la moitié souhaite un meilleur encadrement de leurs employeurs pour collaborer de manière efficace. Les employés passent en moyenne 84 minutes par jour à chercher des informations nécessaires et une heure et demie à jongler entre différents outils de collaboration.

D'après Asana, la solution serait d'utiliser 12 outils de collaboration numérique différents, dont un dédié exclusivement à la gestion du travail. 74 % des sondés appellent à une standardisation des outils collaboratifs, afin que tous les employés utilisent les mêmes technologies.

Bien que les utilisateurs d'un grand nombre d'outils soient optimistes quant aux avantages potentiels de l'IA, dont les usages sont parfois insoupçonnés, pour réduire leur charge de travail, 72% estiment que leur employeur n'est pas prêt à déployer ces technologies basées sur l'intelligence artificielle. Dr. Rebecca Hinds, responsable du Work Innovation Lab chez Asana, plaide pour une “réinitialisation technologique” afin d'aligner les entreprises sur les besoins des travailleurs.

Source : TechRadar