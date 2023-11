IA : Microsoft veut créer un chatbot thérapeute pour aider à vous sentir mieux

Microsoft a déposé le brevet d'un robot conversationnel capable de vous soutenir émotionnellement et de prodiguer des tests psychologiques voire des conseils médicaux. Un genre de thérapeute boosté à l'intelligence artificielle.

Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. Si vous soupçonnez une angine ou une grippe, un rendez-vous chez le médecin généraliste permet en général de le confirmer. Et si vous vous sentez que vous avez besoin de parler à un professionnel parce que ça ne va pas fort, direction un psychiatre ou un psychologue. Dans ce dernier cas, bientôt vous ouvrirez simplement une application sur votre smartphone. Une fenêtre de messagerie instantanée s'ouvrira, vous écrirez que vous avez un coup de mou, et à l'autre bout, c'est une intelligence artificielle qui vous répondra.

Ce n'est pas le pitch d'un épisode de Black Mirror, mais ce que Microsoft envisage à l'avenir. La firme de Redmond a déposé un brevet pour “une méthode et un appareil pour fournir un soutien émotionnel lors d'une session entre un utilisateur et un agent conversationnel”. Il s'agit ni plus ni moins d'un thérapeute boosté à l'IA. Pour répondre au mieux, il va créer votre profil à partir d'images et de questions. Plusieurs modules sont prévus afin que le chatbot soit capable de comprendre votre état psychique en fonction de ce que vous écrivez notamment, mais pas que.

Microsoft imagine une IA capable de prodiguer un soutien psychologique et des conseils médicaux

L’intelligence artificielle décrite peut répondre à vos questions, analyser vos émotions ou encore vous proposer des tests psychologiques pour affiner ses réponses. Elle se souvient de ce que vous lui dites et s'en sert ultérieurement au besoin. Comme on le voit sur l'image ci-dessous, le chatbot peut aussi donner des conseils médicaux. Ici un régime alimentaire adapté à un patient diabétique. Sur la capture de droite, l'utilisateur dit qu'il se sent mal dans sa peau et qu'il est fatigué de se sentir jugé par ses enfants. L'IA lui suggère alors d'aller courir 30 minutes.

Microsoft précise que “le chatbot est conçu pour simuler la conversation des gens et peut dialoguer avec les utilisateurs par le texte, la parole, l'image, etc”. L'attente entre le dépôt d'un brevet et le produit fini est longue, s'il y en a un, ce qui n'est pas garanti. Pas sûr cependant qu'un tel système contrebalance l'impact de l'IA sur la solitude des hommes.

Source : USPTO