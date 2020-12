Microsoft Surface Duo : le téléphone à deux écrans arrivera en France début 2021

Le voilà enfin : le Surface Duo, que Microsoft a dévoilé en octobre 2019, arrivera bel et bien en France l’année prochaine. Il aura pris son temps, mais celui qui est déjà commercialisé depuis août 2020 outre-Atlantique s’apprête à débarquer dans l’Hexagone.

Si Microsoft avait créé l’événement en annonçant son premier smartphone/tablette sous Android il y a maintenant plus d’un an, le Surface Duo est longtemps resté auréolé de mystère. Il aura fallu par exemple attendre mai 2020 pour découvrir la fiche technique du Surface Duo, tandis que l’appareil s’est finalement trouvé une date de sortie aux États-Unis en août dernier.

En Europe, même si Microsoft continuait à expliquer que son Surface Duo finirait par traverser les frontières, l’entreprise Redmond gardait secrète la date de lancement dans nos contrées. Mais c’est chose faite : on sait désormais que le Surface Duo pointera le bout de ses deux écrans l’année prochaine.

Le Surface Duo sous Android arrivera en début d’année prochaine

Début 2021, le Surface Duo arrive en France, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Voilà ce que Microsoft explique dans un communiqué de presse, sans donner davantage de précision sur la date de commercialisation exacte de l’appareil. On ignore par ailleurs quel en sera le prix en euros. Aux États-Unis, le Surface Duo est vendu 1399,99 dollars dans sa version 128 Go, et 1499,99 dollars dans son édition en 256 Go. Soit un prix assez proche de celui d’un smartphone premium comme le Note 20 Ultra, le Huawei Mate 40 Pro ou l’iPhone 12 Pro Max.

Mais le Surface Duo est-il réellement un smartphone ? Pas vraiment, à en croire le principal intéressé. Pour mémoire, l’appareil fonctionne sous Android et utilise deux écrans en guise d’affichage. Il ne s’agit pas d’un écran pliable comme peut en disposer le Galaxy Z Fold 2, mais bel et bien de deux écrans distincts, l’appareil se pliant et se dépliant à volonté. Pour le géant de Redmond il s’agit du « premier appareil à double-écran de Microsoft, pensé pour garantir toujours de productivité à ses utilisateurs. »

Microsoft a également fait en sorte que l’environnement et ses applications puissent s’adapter à ce type d’affichage. L’éditeur promet par exemple une « expérience optimisée de l’application TikTok sur deux écrans ». En clair, il est possible ainsi de regarder une vidéo sur l’un des deux écrans, et consulter les hashtags les plus populaires sur le second. On attend désormais d’en savoir un peu plus sur sa date exacte de lancement, ainsi que sur son prix en France.