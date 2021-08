Microsoft se moque de sa Xbox Series X dans un mème surprenant

Ces dernières années, le choix des noms des différents modèles Xbox a beaucoup amusé les internautes. Dans un post Instagram publié le 11 août, Microsoft a surpris tout le monde en publiant à son tour son propre mème sur le nom de ses consoles.

La Xbox Series X a été commercialisée le 10 novembre 2020, accompagnée de la Xbox Series S, la version light de la console. La Xbox Series X est une console de jeu de salon alliant puissance, rapidité et compatibilité, assurant une rétrocompatibilité avec des milliers de jeux issus des consoles de génération précédente Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale.

Des noms de consoles souvent peu attendus et quelque peu déroutants… Microsoft semble vouloir éviter de tomber dans la numérotation basique, ce que Sony fait depuis la toute première PlayStation, ce qui pourrait finir par poser problème si les générations se multiplient un peu trop. C’est en tout cas la raison pour laquelle Microsoft fait l'objet de nombreux mèmes sur les réseaux. Face aux railleries, Microsoft a fait preuve d’autodérision en publiant à son tour son propre mème dans une vidéo visible ci-dessous :

Microsoft crée son propre mème sur les boîtes Xbox

Microsoft a donc posté un mème avec pour légende « Nous continuerons jusqu’à ce que quelqu’un nous dise d’arrêter ». Cette publication pleine d’humour pourrait couper l’herbe sous le pied des internautes qui voudraient encore rire des noms des consoles du géant américain. Pas sûr que cela suffise à les arrêter, mais quoi qu'il en soit, le résultat est assez drôle : “An Xbox Series X Box”, “An Ex-boxed XboX Series X next to its box”, “A series of ex-boxed Xbox Series X next to their boxes”… Bref, Microsoft montre qu'il sait s'amuser du choix un peu étrange du nom de ses consoles et de la confusion qu'il peut entraîner.

Ce n’est pas la première fois que l'équipe Xbox choisit de se jouer des internautes. La fuite de la Xbox Series S l'année dernière par exemple avait incité le compte Twitter Xbox à répondre avec un mème, avant la présentation officielle de la console. Le mois dernier, alors que de nombreux utilisateurs s’étaient amusés de la ressemblance de la Xbox Series X avec un frigo, inondant les réseaux sociaux de mèmes, Xbox avait répondu avec humour en créant un frigo à taille réelle qu’il avait envoyé à plusieurs influenceurs, avant d’annoncer plus tard que le mini-frigo aux couleurs de la console serait bientôt en vente, faisant du même une réalité.

Source : Microsoft sur Instagram