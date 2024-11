Voici les premières images de Windows CPC, un nouvel OS plus léger et plus fluide que Windows 11

Microsoft a récemment annoncé Windows 365 Link, un mini PC conçu pour le cloud computing. Cet ordinateur ne tourne pas sous Windows 11, mais sous Windows CPC, une nouvelle version du système d'exploitation. Une fuite nous en donne un premier aperçu.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que Microsoft avait présenté un nouveau produit lors de sa conférence Ignite 2024 : le Windows 365 Link. Il s'agit d'un mini-PC, une alternative compacte, légère et portable aux traditionnelles tours, que l'on peut transporter facilement et qui prend peu de place sur un espace de travail.

Pensé comme un concurrent au Mac mini d'Apple, son fonctionnement est pourtant bien différent. Cet appareil ne propose pas une expérience complète en local comme peut le faire n'importe quel ordinateur, mais fonctionne comme son nom l'indique avec la plateforme Windows 365. Il n'embarque d'ailleurs pas Windows 11, mais une nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft. Et celle-ci permet notamment d'accéder à un système plus complet à distance via le cloud.

Windows CPC, un OS pour les ordinateurs qui ne donnent qu'un accès au cloud computing

Si Microsoft a partagé plusieurs informations importantes sur les caractéristiques techniques de ce Windows 365 Link (dimensions de 120 x 120 x 30 mm, processeur Intel, 8 Go de mémoire RAM, 64 Go d'espace de stockage, connectique composée d'un port HDMI, d'un DisplayPort, de quatre ports USB, dont un USB-C, d'un port Ethernet et d'un port mini-jack, compatibilité avec deux écrans 4K), l'éditeur est par contre resté muet sur la partie logicielle de la machine.

Mais c'était sans compter sur les fuites. Une version de ce nouvel OS a été publié en ligne. Celui-ci est affublé du nom de code Windows NXT en interne, mais devrait être lancé sous l'appellation Windows CPC (pour Cloud PC). Le média Windows Latest a pu mettre la main dessus et l'essayer pour nous proposer quelques captures d'écran révélant l'interface de cet OS bien particulier.

La publication précise qu'elle n'a pas été en mesure de tester Windows CPC en profondeur, car elle a vite été bloquée dans sa progression. Pour se connecter et aller plus loin, le système exige de renseigner un compte Microsoft et requiert un accès à internet, mais la version qui a fuité ne permet pas de passer ces premières étapes. Il faut par ailleurs un abonnement à Windows 365 pour l'utiliser.

Un OS léger à l'interface chaleureuse

Puisque l'idée de Windows CPC est de donner un accès à un système plus complet par le biais d'une expérience cloud, il n'a pas besoin d'être lui-même une usine à gaz, comme peut l'être Windows 11. Une interface simple et des fonctionnalités basiques sont suffisantes puisque l'essentiel de l'activité de l'utilisateur va s'opérer en streaming, et non en local.

D'emblée, Windows Latest remarque que l'interface OBBE (expérience prête à l'emploi, terme utilisé par Microsoft pour décrire l'expérience utilisateur qui suit l'installation du système d'exploitation, soit le premier contact avec le logiciel) est “plus moderne et plus conviviale que celle de Windows 11”. La configuration est forcément plus simple, puisqu'il y a moins de paramètres à prendre en compte.

L'UI est plus épurée, rendant les menus plus simples à comprendre que sur Windows 11. Il y a moins d'éléments à l'écran, l'utilisateur peut ainsi se concentrer sur ce qui importe vraiment et n'est pas distrait par des options ou des messages superflus. Les coins arrondis un peu partout, qui ont aussi commencé à être implantés dans Windows 11, apportent une certaine fraicheur à l'interface.

“Au lieu d'instructions en texte brut comme dans Windows 11, Windows CPC NXT utilise des éléments visuels colorés et vivants, tels que des icônes et des dossiers, pour vous guider à travers les étapes. La conception globale semble fluide”, écrit Windows Latest. La cohérence des éléments de l'interface utilisateur est aussi mise en avant, alors que Windows 11 comporte encore de nombreux menus et éléments archaïques datant de Mathusalem.

Windows CPC devrait disposer de fonctionnalités basées sur l'IA, mais nous ne savons pas encore lesquelles. A priori, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il devienne un Windows Light, opérationnel par lui-même. Il est conçu pour que l'utilisateur se connecte à Windows 11 et aux futures versions par le cloud via Windows 365.

