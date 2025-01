Microsoft veut enterrer Windows 10 et faire de 2025 l’année de Windows 11

Avec la fin du support de Windows 10 prévue pour octobre 2025, Microsoft multiplie les efforts pour inciter les utilisateurs à passer à Windows 11. Entre mises à jour étendues et promesses de nouvelles fonctionnalités, 2025 est désigné comme “l'année du PC sous Windows 11.”

L’année 2025 va marquer un tournant pour Microsoft, qui va mettre définitivement fin au support de Windows 10 en octobre. Ce système d’exploitation, qui a longtemps dominé le marché, devra céder la place à Windows 11. Depuis plusieurs mois, l’entreprise multiplie les initiatives pour pousser les utilisateurs à effectuer la transition. De nouvelles campagnes marketing jusqu’aux rappels sur écran entier, tout est mis en œuvre pour faire de 2025 une année décisive pour la dernière version de l’OS.

Lors du CES 2025 de Las Vegas qui vient de commencer, Microsoft a officiellement désigné cette année comme “l’année du renouvellement des PC sous Windows 11.” Selon Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing de Microsoft, mettre à jour son PC vers Windows 11 est désormais plus important que de changer de téléviseur ou de téléphone. Cette déclaration reflète l’objectif clair de l’entreprise : accélérer l’adoption de cette version de l’OS, en particulier dans un contexte où son taux d’utilisation reste en retard par rapport à Windows 10.

Microsoft veut accélérer la transition vers Windows 11 avant la fin de Windows 10

Pour convaincre les utilisateurs, Microsoft mise sur les innovations apportées par Windows 11. L’entreprise souligne notamment les avancées en intelligence artificielle, avec des outils comme Copilot, qui s’intègrent de plus en plus profondément au système. La société met également en avant des outils comme Recall et une version améliorée de la recherche Windows, bien que leur lancement ait été retardé en 2024. Par ailleurs, l’arrivée de son IA sur des appareils inattendus, comme les téléviseurs LG et Samsung, montre sa volonté de s’intégrer davantage dans les usages du quotidien.

Cependant, tous les utilisateurs ne semblent pas prêts à effectuer cette transition. Pour la première fois, Microsoft proposera des Mises à jour de Sécurité Étendues (Extended Security Updates) pour Windows 10, moyennant un abonnement annuel de 30 dollars. Cette offre pourrait freiner la migration vers Windows 11, car certains préféreront payer pour prolonger la vie de leurs anciens PC plutôt que d’investir dans de nouvelles machines. La société devra donc relever le défi de séduire les réfractaires tout en continuant d’améliorer l’OS pour répondre aux attentes des utilisateurs.