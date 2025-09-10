Cette nouvelle fonctionnalité de Copilot dans Word va vous éviter des heures de corrections

Microsoft Word pour le Web gagne une nouvelle fonctionnalité ultra-pratique grâce à Copilot. Cette option inédite va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos corrections de document.

On a tous déjà utilisé Word pour prendre des notes dans un contexte où il ne faut manquer aucune information et où on est pressé par le temps, que ce soit en cours ou lors d’une réunion professionnelle. Résultat ? Même si vous êtes d’ordinaire bon en orthographe, des coquilles, fautes d’accords et de conjugaison se sont glissées dans votre premier jet. Pour les éliminer, la seule solution était, jusqu’à maintenant, d’entreprendre des corrections manuelles, souvent fastidieuses.

Pour vous faire gagner du temps, Microsoft introduit grâce à Copilot – qui permet déjà de transformer vos documents en podcasts – une nouvelle fonctionnalité super-pratique dans Word pour le Web, son outil gratuit de traitement de texte en ligne.

Microsoft Word pour le Web : oubliez les corrections manuelles fastidieuses, Copilot s’en occupe pour vous

Selon nos confrères de Neowin, la firme de Redmond vient d’enrichir Word pour le Web d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait faire gagner aux internautes un temps précieux. Microsoft permet désormais aux utilisateurs de s’appuyer sur son IA maison, Copilot, pour corriger en une seule fois toutes les fautes de grammaire et d’orthographe qui peuvent se retrouver disséminées dans leur document.

Jusqu’à présent, ils devaient parcourir chaque suggestion de relecture pour les appliquer une par une. Dorénavant, Copilot s’en charge directement, en plus d’autres options comme la réécriture automatique, les suggestions d’écriture, la transformation en tableau, le raccourcissement d’un texte ou encore la possibilité de le rendre plus formel. Voici comment recourir à cette nouvelle fonctionnalité :

Surlignez la portion de texte à corriger.

Utilisez le raccourci Alt + I, ou cliquez sur l’icône en forme de stylo avec des étoiles qui s’affiche dans la marge gauche.

Sélectionnez l’option Correction orthographe & grammaire.

Copilot analyse le texte sélectionné.

Interrompez le processus en cliquant sur Échap si cela ne vous convient pas.

si cela ne vous convient pas. Selon votre satisfaction, choisissez entre Tout conserver et Tout annuler une fois les modifications appliquées, ou passez la souris sur chaque mot pour annuler les corrections une par une.

Pour le moment, cette nouvelle option est en cours de déploiement et elle est réservée aux utilisateurs qui disposent d’une licence Copilot. Aussi, elle ne fonctionne actuellement qu’en anglais.