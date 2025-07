Vous avez remarqué ce changement sur le navigateur Edge ? Il saute aux yeux, la preuve en vidéo

Microsoft a opéré un changement dans son navigateur Internet Edge. Une fois déployé, vous devriez remarquer la différence immédiatement et cette fois-ci, impossible que ça ne vous plaise pas.

Il y a peu de chances que vous utilisiez le navigateur Internet Edge de Microsoft au quotidien. Bien qu'à des années-lumière de son prédécesseur Explorer, seuls 5 % des internautes dans le monde s'en servent selon les derniers chiffres de Statcounter.

N'allez pas en conclure que le programme n'est pas à la hauteur, loin de là. La firme de Redmond l'améliore régulièrement, que ce soit par l'ajout de fonctionnalités ou simplement en le rendant plus rapide.

Concernant ce dernier point, une grande mise à jour a démarré fin 2024. Elle vise à accélérer le fonctionnement global de Edge grâce à une migration vers le framework WebUI 2.0. Un changement invisible pour l'utilisateur, sauf pour ce qui est des effets sur la navigation. Impossible de les manquer si l'on y fait un peu attention.

Microsoft Edge accueille un changement invisible, mais très plaisant

Dans un billet de blog, Microsoft explique que depuis le démarrage de la transition, Edge est maintenant 40 % plus rapide en moyenne sur 13 fonctionnalités. Comme une vidéo vaut mieux qu'un long discours (en photo ça aurait été difficile de s'en rendre compte), voici une comparaison du temps d'ouverture des paramètres du navigateur. À gauche avant la mise à jour, à droite après. Le chargement passe sous la barre des 300 ms. Au-dessus de 400 ms, des recherches montrent que la satisfaction de l'utilisateur est impactée négativement.

En plus des paramètres, la lecture à voix haute du texte affiché, l'option Écran partagé ou encore les Espaces de travail sont désormais plus réactifs. Microsoft annonce que ce n'est que le début. Dans les semaines à venir, l'entreprise va s'atteler à accélérer le fonctionnement des extensions du navigateur et de l'affichage des aperçus avant impression, entre autres. Elle rappelle que si vous constatez des soucis suite à la mise à jour, vous pouvez le signaler depuis les paramètres de Edge dans Aide et commentaire > Envoyer un commentaire.