Windows 11 : Microsoft insiste vraiment pour que vous quittiez Chrome et adoptiez Edge

Microsoft a une nouvelle idée pour tenter de faire passer les utilisateurs sous Windows 11 sur son navigateur Edge plutôt que sur Chrome.

Microsoft tente depuis des années d'attirer les utilisateurs de Windows vers Edge et de les détourner de leur navigateur habituel, le plus souvent Google Chrome, large leader du marché. Mais l'éditeur se montre parfois trop intrusif dans cette quête. Il a déjà dépassé les limites de l'acceptable à plusieurs reprises, et s'apprêterait à récidiver.

Microsoft prépare en effet une nouvelle stratégie pour faire gonfler les parts de marché d'Edge. Dans la mise à jour Canary d'Edge (une version pré-bêta), le navigateur web inclut un message invitant l'utilisateur à “Épingler Edge à la fermeture du navigateur” pour que l'application reste disponible de manière permanente sur sa barre des tâches.

Microsoft cible les utilisateurs de Chrome pour imposer Edge

Windows Latest a repéré des indicateurs, qui précisent dans quel contexte ce message doit apparaître. Le plus équivoque est “msOptimizeChromePBSignalForPinningOnCloseCampaigns”, qui cible clairement les utilisateurs qui ont recours majoritairement à Chrome, mais qui sont amenés à ouvrir Edge une fois de temps en temps pour un besoin spécifique.

Un autre indicateur, “msPinningCampaignChromeUsageGreaterThan90Trigger”, semble se déclencher lorsque l'utilisation de Chrome dépasse les 90 % d'activité web. On ne sait pas comment Windows 11 calcule la durée d'utilisation de Chrome. D'autres variantes de la campagne ont été trouvées. La plupart visent les utilisateurs de Chrome, mais l'une d'entre elles ne comporte pas le nom du navigateur de Google.

Pour l'instant, ces indicateurs ne sont pas activés et ne sont présents que dans Edge version Canary. On peut donc espérer que Microsoft change d'avis et décide de ne pas les déployer dans la version stable de son navigateur. On constate en tout cas que l'entreprise n'a pas abandonné l'idée de nous forcer à basculer vers Edge.

Même si vous n'ouvrez pas Edge de vous-même, le navigateur reste l'option par défaut configurée dans Windows 11 pour certaines actions. On se surprend donc parfois à voir Edge s'afficher sur notre PC de manière inopinée. Microsoft compte sans doute là-dessus pour chercher à imposer le navigateur lancé involontairement.