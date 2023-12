Edge : Microsoft teste une nouvelle méthode pour ouvrir des liens rapidement

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur Edge, son navigateur phare. Accessible sur les canaux Canary et Dev, elle offre une nouvelle alternative pour ouvrir rapidement un lien dans un nouvel onglet.

Année après année, Microsoft a fait en sorte d'améliorer la formule d'Edge, son navigateur phare. En novembre 2023, nous avons par exemple évoqué cette nouvelle fonctionnalité de traduction en temps réel des vidéos testée sur la version Canary du navigateur. Un outil qui fait écho à ce que l'on peut trouver sur certaines vidéos disponibles sur YouTube. Quelques semaines auparavant, nous avons également abordé cette option inédite pour exporter votre historique de navigation vers un fichier CSV.

Or, nos confrères du site TechRadar viennent de repérer une nouvelle fonctionnalité actuellement en phase de test sur la dernière version Canary du navigateur. Pour résumer, il s'agit d'une alternative pour ouvrir rapidement un lien dans un nouvel onglet. Aujourd'hui, deux options s'offrent à vous pour ouvrir lien dans un autre onglet/fenêtre : soit via un clic droit avant d'appuyer sur la commande correspondante, soit en effectuant un double clic sur le lien sur la molette de votre souris.

Microsoft Edge offre une nouvelle méthode pour ouvrir des liens dans un autre onglet

Avec cette nouvelle méthode, les utilisateurs peuvent maintenant cliquer sur le lien et le faire glisser vers n'importe quelle direction pour l'ouvrir directement dans un nouvel onglet. Notez que cette fonctionnalité ne s'arrête pas là. En effet, il est également possible de sélectionner une partie du texte d'une page web et de la glisser/déposer pour lancer immédiatement une recherche web à son sujet dans un nouvel onglet.

Et si Microsoft nous a habitué ces dernières années à utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire la promotion de Edge, à l'image de ces pop-up anti-Google Chrome ou de ces pubs dans le Menu Démarrer, la firme de Redmond n'a pas profité de l'occasion. Pour cause, la recherche sur un morceau de texte glissé-déposé sera effectuée par votre moteur de recherche par défaut, et non forcément Bing.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle fonctionnalité est plutôt bienvenue et s'avèrera probablement très utile aux utilisateurs sur PC portables ou tablettes tactiles qui n'ont pas forcément de souris à disposition pour déclencher l'ouverture d'un lien via un double clic sur la molette par exemple. Cette méthode alternative devrait débarquer dans les semaines à venir sur la version finale d'Edge.