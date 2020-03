Office 365 devient Microsoft 365 : découvrez toutes les nouveautés

Office 365 devient Microsoft 365. Derrière ce changement de nom se cachent de nombreuses améliorations. L’accès à Microsoft Teams, une dizaine de fonctionnalités inédites et l’ajout de l’application Family Safety, on fait le point sur toutes les apports de Microsoft 365.

C’est désormais officiel. Dès le 21 avril 2020, Officie 365 deviendra Microsoft 365. Après 10 ans de bons et loyaux services, la formule d’abonnement à l’écosystème de Microsoft fait peau neuve. Bien plus qu’un simple changement d’appellation, Microsoft 365 apporte son lot de nouveautés, à commencer par des fonctionnalités inédites dans la suite bureautique, l’accès à Microsoft Teams pour tous, ou encore le lancement d’une appli mobile appelée Family Safety.

Commençons en premier lieu par les tarifs. Comme toujours, l’entreprise américaine propose quatre formules distinctes. Deux à destination des particuliers, et deux pour les familles. Concernant Microsoft 365 Personnel, il est possible d’opter soit pour un abonnement mensuel ou annuel :

6,99€/mois contractable uniquement en ligne sur le Microsoft Store

contractable uniquement en ligne sur le Microsoft Store 69,99€/an auprès des distributeurs via des cartes prépayées de 12 mois, ou bien via le Microsoft Store

Quant à Microsoft 365 Famille, vous pourrez là aussi choisir entre un pass mensuel ou annuel :

9,99€/mois contractable uniquement en ligne sur le Microsoft Store

contractable uniquement en ligne sur le Microsoft Store 99,99€/an auprès des distributeurs via des cartes prépayées de 12 mois, ou bien via le Microsoft Store

Evidemment, les formules annuelles restent moins onéreuses sur le long terme. Il faut noter que les utilisateurs déjà abonnés à Office 365 migreront automatiquement sur Microsoft 365 une fois le passage du flambeau effectué.

Family Safety : l’appli de tracking par Microsoft

Parmi les principales nouveautés de Microsoft 365, on note l’intégration d’une toute nouvelle application Android et iOS appelée Safety Family. Cette appli reprend en grande majorité les précédents outils de contrôle parental développés par la firme de Redmond. Elle fait tout simplement office de « centre opérationnel ».

Depuis Safety Family, l’utilisateur pourra consulter, gérer, limiter, les activités de toute la famille. Il est par exemple possible de fixer un temps de jeu maximum sur la Xbox One du domicile, vérifier combien de temps ont passé les enfants sur les écrans ou géolocaliser leurs smartphones. Les parents peuvent recevoir des notifications automatiques lorsque l’un de leurs enfants arrive à destination (à l’école ou chez une amie par exemple) via la localisation GPS.

D’après Microsoft, Family Safety a été développée pour assurer la sécurité de sa famille « dans le monde numérique et physique ». L’entreprise américaine marche dans les pas de Google et son Family Link. Ce système de contrôle parental permettait par exemple d’éteindre le smartphone de son ado pendant le repas grâce au Google Assistant.

Teams for Home : l’appli de travail collaboratif pour toute la famille

Après Microsoft Teams, une application de travail collaboratif dédiée aux professionnels, la firme de Redmond profite de Microsoft 365 pour lancer Teams for Home. Cette version destinée au grand public permettra de rester en contact avec tous les membres de sa famille via un chat de groupe. Tous les outils Microsoft y seront reliés et des interactions seront possibles.

Les parents pourront par exemple partager leur emploi du temps de la semaine, ou encore assigner des tâches quotidiennes à chaque utilisateur comme « Faire la vaisselle ». Ici encore, Teams for Home propose une fonction de suivi GPS des différents membres du chat, à condition d’avoir leur autorisation au préalable. Un « coffre-fort » numérique sera également disponible pour y stocker des fichiers en toute sécurité. Pour l’heure, Teams for Home sera lancée en preview à l’été 2020, avant d’être officiellement disponible cet automne.

Un IA omniprésente dans la suite Office

La suite Office n’est pas en reste et chaque outil de bureautique bénéficie d’améliorations. Sur World et Outlook, Microsoft intègre une nouvelle extension appelée Microsoft Editor. Concrètement, Editor est un assistant virtuel développé pour corriger l’orthographe, la grammaire et le style de l’utilisateur. Cet outil sera capable par exemple de proposer des synonymes pour éviter les répétitions, ou encore d’autres tournures de phrases pour varier votre prose.

Les abonnés pourront par ailleurs profiter d’options de réécriture complètes afin de rendre votre texte « plus fluide et encore plus inclusif » d’après Microsoft. Il sera également possible de surligner toute une zone de texte et de le comparer à d’autres productions existantes sur le net, pour éviter des plagiats involontaires. La firme de Redmond compte également intégrer Editor à Microsoft Edge et Google Chrome à travers une future extension.

Du côté d’Excel, Microsoft a ajouté une centaine de modèles de tableurs différents, et une gestion des données revue et corrigée. Selon le sujet du tableur (régime alimentaire, résultats scolaires, destinations de vacances, performance sportives, etc.), Excel changera automatiquement le type de données (gramme, kilomètre, notes, etc.) et en proposera plusieurs.

En outre, cette nouvelle mouture d’Excel marquera le grand retour de Money. Cet outil de gestion des finances avait été abandonné en 2009. Il reviendra cette année sous l’appellation de « Money in Excel ». Au programme, un tableau de bord interactif et détaillé pour consulter l’état global de ses comptes en un clin d’œil. Microsoft veut en faire une plateforme centrale, via laquelle il sera possible de connecter l’ensemble de ses comptes bancaires. Les utilisateurs pourront mettre en place un système d’alertes, en cas de dépassement de découvert autorisé ou d’opérations imprévues.

Vient ensuite PowerPoint. Le célèbre logiciel de présentation accueille PowerPoint Designer. Ce nouvel outil, qui s’appuie sur une intelligence artificielle, offre bien plus de possibilités de créations aux utilisateurs. Il sera par exemple possible de transformer automatiquement un texte en une frise temporelle. L’IA s’appuie alors sur les dates et les repères spatio-temporels contenus dans le texte.

Selon le thème de votre présentation, PowerPoint Designer proposera des mises en scène et fonds adéquats. Au total, les abonnés auront un accès exclusif à plus de 8000 images et 175 vidéos via la banque de photos Getty Images, ainsi qu’à 300 polices d’écritures et 2800 nouvelles icônes.

Autre fonctionnalité inédite chez PowerPoint : Presenter Coach. Cet outil, ici encore assisté par l’IA, aidera les utilisateurs à améliorer leur expression orale. Via le micro de votre PC, l’outil va analyser en direct votre présentation et détecter les répétitions et les hésitations (les « euh » ou « hum » en début de phrase). Votre ton et le rythme de votre phrasé seront aussi passés au crible. Presenter Coach prodiguera ensuite des conseils pour améliorer votre aisance à l’oral et devenir « une machine » à présentation.

Plus de sécurité sur Microsoft Edge

Plusieurs nouveautés sont également à signaler du côté du navigateur. En premier lieu, la possibilité de disposer les onglets sur le côté sur Microsoft Edge. Cette option d’affichage offre bien plus de clarté, notamment quand de nombreux onglets sont ouverts simultanément.

Enfin Edge accueille une fonctionnalité dénommée Password Monitor. Comparable à l’outil Password Checker disponible sur Google Chrome, Password Monitor vous indiquera si un mot de passe sauvegardé sur Edge a été intercepté, vous permettant de le changer rapidement. D’après Microsoft, ces fonctionnalités supplémentaires pour Edge ne seront disponibles que dans plusieurs mois pour le grand public.

