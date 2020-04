Mi Box S : Xiaomi déploie enfin une mise à jour stable basée sur Android 9 Pie

Xiaomi déploie enfin une mise à jour stable pour la Mi Box S. Basée sur Android 9 Pie et dotée des mises à jour de sécurité de janvier 2020, cette mise à jour corrige de nombreux bugs affectant la dernière génération de petits boitiers numériques de la marque chinoise. Elle est numérotée 2604.

Comme d’autres boitiers numériques, la Mi Box S, officialisé en 2018 (déjà), est un produit pratique : sans changer de télévision, à un prix relativement modeste (70 euros), vous vous doté d’une télé connectée et vous accédez à l’univers riche et folklorique d’Android TV. Bien sûr, certains boitiers en offre plus que d’autres. La Mi Box S, qui s’apparente à une cousine de l’Apple TV, n’est pas la mieux lotie, certes, mais elle reste complète et performante, avec une plate-forme capable de prendre en charge des vidéos 4K et HDR et compatible Chromecast et Google Assistant. Et ce à un prix très attractif.

Lire aussi : Xiaomi lance la Mi TV 4S : un écran 4K HDR10+ sublime au prix hyper agressif de 549 € !

Lancée sous Android 8.1 Oreo, la Mi Box S profitait depuis l’automne dernier d’un programme beta pour tester une nouvelle version du firmware basée sur Android 9 Pie. Après deux versions d’essai, la troisième version, numérotée 2231, a été choisie pour devenir la version stable destinée au plus grand nombre. Sa mise en ligne a été effectuée en janvier dernier. Elle apporte notamment la compatibilité native avec Amazon Prime Video (en plus de Netflix et Spotify). Mais de nombreux bugs ont été rapportés par les utilisateurs. Ce qui a forcé Xiaomi a stoppé son déploiement.

Une mise à jour essentielle

Cette semaine, Xiaomi a posté une nouvelle mise à jour pour son boitier numérique, information rapportée par plusieurs utilisateurs sur le forum Reddit. Elle est numérotée 2604. Elle pèse un peu plus de 600 Mo. Elle est toujours basée sur Android 9 Pie. Et, surtout, elle corrige de nombreuses incompatibilités. Il s’agit d’une mise à jour cumulative. Cela veut dire qu’elle ne nécessite pas l’installation des anciennes versions pour profiter de toutes les améliorations de cette version.

Et heureusement, car la liste est longue. L’incompatibilité de Chromecast est réglée. Certaines applications vidéo cesseront de faire planter le décodeur. Le codec H264 sera de provoquer une erreur. Les flux audio en Bluetooth seront enfin synchronisés avec la vidéo dans un film. Le port HDMI sera enfin compatible avec toutes les fonctionnalités du standard. Et cela n’est que la moitié des informations transmises par Xiaomi à propos de cette mise à jour qui sera essentielle et qui apporte une stabilité du système bien méritée.

Source : Reddit