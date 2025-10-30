Les AirPods Pro 3 émettent un bruit de fond qui rend fou ses utilisateurs

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 3 d'Apple semblent touchés par un problème de bruit de fond peu supportable qui rend leur utilisation très inconfortable.

Il y a quelques semaines, Apple lançait les AirPods Pro 3, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. Ceux-ci se montrent très impressionnants, autant dans la restitution sonore que la réduction de bruit et la qualité de la connectivité. Mais de nombreux utilisateurs se plaignent d'un bruit de fond très gênant qui gâche l'expérience, rapporte PhoneArena, en se basant sur des témoignages partagés sur Reddit et d'autres forums.

Ce son indésirable est décrit par certains comme un grésillement, un sifflement ou un bruit blanc. D'autres le comparent au bruit de l'océan, comme lorsqu'on colle un coquillage à son oreille, ou de la pluie. Des utilisateurs ont quant à eux l'impression d'avoir un ventilateur en marche à côté d'eux. Le bruit serait audible quel que soit le mode d'écoute sélectionné : réduction de bruit active (ANC), adaptatif ou transparence.

Les AirPods Pro 3 déçoivent des utilisateurs

Le problème semble parfois toucher l'une des deux oreillettes plus que l'autre et se manifeste aussi bien en lecture audio qu'en arrêt. Écouter de la musique permet de couvrir le bruit parasite, mais celui-ci prend le pas si le volume est réglé trop bas. Bref, les AirPods Pro 3 en deviennent quasi inutilisables. Tous les utilisateurs ne sont pas touchés, sans qu'on sache si le souci concerne tout le monde, mais que certaines auditions y sont immunisées, ou si certains appareils sont épargnés. Il est aussi difficile de dire s'il s'agit d'un problème matériel ou logiciel.

Des personnes expliquent avoir contacté Apple pour lui signifier ce bruit de fond si agaçant. L'entreprise est donc au courant, mais n'a pas communiqué sur le sujet pour l'instant. Elle envoie des écouteurs de remplacement aux consommateurs qui en sont victimes. Certains font savoir qu'ils n'ont plus de problème avec leur nouvel équipement, tandis que d'autres expliquent ne constater aucun changement. Étant donné leur prix de 249 euros et l'existence d'alternatives de très bonne facture chez la concurrence, l'achat d'AirPods Pro 3 n'est pas recommandable à ce jour.