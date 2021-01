AirPods Max : ce démontage montre que le casque Apple est facile à réparer

Les AirPods Max viennent de passer entre les mains des experts de iFixit pour un démontage dans les règles. Á la surprise générale, le casque audio d'Apple hérite d'une note de réparabilité de 6 sur 10. Il est donc plutôt facile à réparer.

Ce 19 janvier 2021, iFixit a mis en ligne le démontage complet des AirPods Max, le premier casque audio d'Apple. Le casque écope d'un score de réparabilité de 6 sur 10. C'est une excellente note pour un casque haut de gamme. Dans son article, les experts soulignent d'ailleurs que le casque d'Apple est plus simple à réparer que ses rivaux directs, le Sony WH-1000XM4 ou le Bose 700.

Les AirPods Max s'en sortent largement mieux que les écouteurs sans fil AirPods. Pour rappel, iFixit a attribué aux AirPods 2 une note de 0/10. Ils sont tout simplement impossibles à réparer. Même son de cloche du côté des AirPods Pro, qui écopent aussi d'un score de 0/10.

AirPods : iFixit vante la qualité de fabrication du casque

iFixit loue d'abord la qualité de fabrication générale du casque. “Le matériel de la charnière électromécanique d'Apple est à la fois complexe et bien construit, et rend le prix des AirPods Max un peu plus facile à avaler” remarque iFixit. Face à lui, les casques de Sony et Bose ressemblent “à des jouets”. Les experts admirent “le savoir faire obsessionnel” d'Apple.

Du reste, les experts du démontage et de la réparation ont apprécié les coussinets magnétiques facilement détachables. Il suffit en effet de tirer légèrement dessus pour changer ceux-ci. De même, il est facile de détacher l'arceau des deux écouteurs en utilisant un simple extracteur de cartes SIM. Enfin, la batterie des écouteurs est fixée à l'aide de vis faciles à retirer plutôt que de la colle. La colle est l'un des pires obstacles à la réparation d'un appareil.

Par contre, Apple a utilisé “un nombre déconcertant de vis” différentes au sein des AirPods Max. “Vous aurez besoin d'une boîte à outils complète” met en garde iFixit. Pour conclure, les experts regrettent que des adhésifs et des vis protègent certains composants au sein des écouteurs, “ce qui complique les réparations internes”.

Source : iFixit