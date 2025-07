Meta Quest 3S : les modèles 128 Go et 256 Go du casque de réalité virtuelle sont à prix réduit

Si vous cherchez un casque de réalité virtuelle à un bon prix, c’est le moment de craquer. Disponible en deux modèles au choix, le Meta Quest 3S est à partir de 279,99 euros chez le géant du commerce en ligne Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon a décidé de baisser le prix du Meta Quest 3S. En ce moment, le casque de réalité virtuelle proposé dans un coloris blanc et incluant 128 Go de stockage est à 279,99 euros au lieu 329,99 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros de la part du célèbre site e-commerce.

Pour 90 euros supplémentaires, vous pouvez vous procurer la version 256 Go du casque VR, soit à 369,99 euros (contre 439,99 euros auparavant). À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lire aussi – Meilleurs casques VR : quel casque de réalité virtuelle choisir en 2025 ?

Sorti au cours de l'automne 2024, le Quest 3S de Meta qui offre un champ de vision de 96 degrés est équipé d'un écran LCD ayant une résolution de 1832 × 1920 pixels par oeil et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le casque de réalité virtuelle embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, une mémoire vive de 8 Go de RAM et une batterie de 4324 mAh qui lui assure une autonomie de 2 heures et demie.

Au niveau des autres points forts, on peut trouver un micro intégré, un haut-parleur intégré, des lentilles réglables, un coussin visage amovible et un serre-tête ajustable. Enfin, le casque Meta Quest 3S est accompagné d'une protection faciale immersive standard (pré-installée), d'un espacement pour lunettes, de deux manettes Touch Plus Meta Quest (piles AA comprises), de deux dragonnes (pré-installées), d'un adaptateur secteur et d'un câble de recharge.