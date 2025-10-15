Meta Quest 3 512 Go : cet excellent casque de réalité mixte est à prix cassé grâce à ce code promo, vite !

Les casques de réalité virtuelle et ceux de réalité mixte sont souvent très onéreux et hors de portée du grand public. Mais en ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous offrir l’un des meilleurs modèles, le Meta Quest 3, pour un prix défiant toute concurrence.

Un casque de réalité mixte vous permet de voir un univers virtuel intégré dans votre environnement réel. C’est donc beaucoup plus agréable qu’un casque de réalité virtuelle pur qui vous enferme complètement et vous empêche de voir ce qu’il se passe réellement autour de vous.

Apple avait marqué un grand coup avec son casque Vision Pro. Mais son tarif prohibitif de presque 4000 euros l’a rendu inaccessible, à moins d’être riche. Meta, la maison mère de Facebook, propose des casques nettement moins chers et pourtant tout aussi intéressants.

C’est le cas du Meta Quest 3 qui égale, voire surpasse l’Apple Vision Pro, dans de nombreux domaines. Habituellement en vente pour environ 550 euros, ce casque est disponible encore moins cher chez AliExpress puisqu’il s’affiche à 506,58€. Et si vous ajoutez le code promo FRBB40, le prix baisse encore de 40 euros pour passer à seulement 466,58 €. C’est donc une occasion parfaite pour s’équiper et commencer à découvrir les capacités incroyables de ce casque de réalité mixte.

Pourquoi choisir le casque VR Meta Quest 3 ?

Cette troisième génération de casque VR Meta Quest marque une véritable évolution avec des performances et une expérience de jeu nettement améliorées.

Sous le capot, vous trouverez le puissant processeur Qualcomm XR2 Gen 2, accompagné de 8 Go de RAM. À chaque œil, vous profiterez d’un écran LCD avec une résolution de 2 064 x 2 208 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Vous aurez donc une image à la fois nette et fluide ce qui a permis au Meta Quest 3 d’intégrer pour la première fois la réalité mixte. Pour se faire, le casque est équipé de caméras externes en couleur et d’un capteur de profondeur pour un rendu ultra-immersif. Meta a particulièrement travaillé le suivi des mains pour qu’elle s’intègre au mieux grâce à une reconnaissance fine et naturelle des mouvements des doigts.

Côté design, la marque californienne propose un modèle plus compact, léger et confortable, sans pour autant faire de compromis sur la qualité visuelle. Son champ de vision s’étend à 110° à l’horizontale et 96° à la verticale. La morphologie spécifique du visage de chaque utilisateur est aussi prise en compte avec notamment une molette qui permet d’ajuster l’écart entre les lentilles pour qu’elles soient bien alignées avec vos yeux.

Le Meta Quest 3 est compatible avec le Xbox Cloud Gaming et donne accès à plus de 500 jeux via le Quest Store. Vous aurez donc de quoi faire !