Émeutes en France : Emmanuel Macron pointe du doigt les réseaux sociaux

Alors que des émeutes ont éclaté un peu partout en France en réponse à la mort tragique du jeune Nahel lors d'un contrôle de police, le président Emmanuel Macron a dénoncé la responsabilité des réseaux sociaux. Le chef de l'Etat s'est entretenu ce vendredi avec les représentants des plateformes pour prendre des mesures.

Comme vous le savez probablement, la France traverse actuellement une nouvelle crise sociale depuis la mort tragique du jeune Nahel, un adolescent de 17 ans, lors d'un contrôle de police à Nanterre. Ce drame a mis le feu aux poudres, provoquant de nombreuses émeutes, parfois extrêmement violentes, dans plusieurs villes françaises.

Sur Snapchat, Twitter, Instagram ou encore Twitter, on retrouve des milliers et des milliers de photos et vidéos des émeutes. On y voit dans certaines des appels au rassemblement avec des protagonistes à visage découvert. La vidéo de l'altercation entre le policier et le jeune homme circule également en masse sur les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron appelle les réseaux sociaux à la responsabilité

Face à cette crise soudaine, Emmanuel Macron et plusieurs ministres se sont réunis ce vendredi à 18h avec les représentants de ces grandes plateformes pour les appeler à un “esprit de responsabilité”. Le chef de l'Etat a notamment cité Snapchat et TikTok où prennent place “des rassemblements violents” qui provoquent aussi “une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel”.

Des porte-parole de Snapchat, TikTok, Meta et Twitter ont été reçus par Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, le ministre en charge du Numérique. “Nous prendrons dans les prochaines heures plusieurs dispositions (…) d'abord en lien avec ces plateformes, afin d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles”.

Une “pleine collaboration” avec les forces de l'ordre

Par ailleurs, le Président de la République appelle à la pleine coopération des réseaux sociaux avec les forces de l'ordre. “Des demandes seront aussi faites, partout où c'est utile et à chaque fois que c'est utile, pour obtenir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence”, assure Emmanuel Macron.

Néanmoins et comme l'a expliqué le sociologue spécialiste des réseaux sociaux Dominique Boullier à l'antenne de France 2, ces mesures ne sont pas suffisantes. A ses yeux, il serait plus judicieux de suspendre temporairement les systèmes de like et vues. “Il faut empêcher tous les scores de visibilité pour endiguer la viralité […] cela diminue l'incitation à être vu, à être reproduit“, estime-t-il.

Source : Le Figaro