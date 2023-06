Le nouveau rival de Twitter signé Instagram se dévoile en images

Cela fait des années maintenant que de nombreuses applications essayent de concurrencer Twitter, et c’est prochainement Meta qui va s’attaquer à l’oiseau bleu avec sa propre application. On sait déjà à quoi elle ressemble.

Il y a quelques semaines maintenant, nous apprenions qu’Instagram travaillait sur une copie de Twitter, et de premières images de l’application avaient été dévoilées. Celles-ci révélaient un réseau social proche de celui de l’oiseau bleu, qui reprenait bien l’identité d’Instagram, mais sans les images.

Le Project 92 (son nom en interne) vient finalement de fuiter au travers de nouvelles images. D’après les informations collectées par The Verge, l’application pourrait finalement s’appeler « Threads » à sa sortie à la fin de l’année, et reprendre certains systèmes d’Instagram comme par exemple pour la création du compte.

Threads ressemble à une grande section commentaires d’Instagram

Selon The Verge, la nouvelle application autonome sera basée sur Instagram et s'intégrera à ActivityPub, le protocole décentralisé des médias sociaux. Cela permettra théoriquement aux utilisateurs de la nouvelle application d'emmener leurs comptes et leurs followers avec eux dans d'autres applications qui prennent en charge ActivityPub, y compris Mastodon.

Comme vous pouvez le voir dans l’image dénichée par The Verge, l’application ressemble à la section commentaires des publications Instagram. Il s’agira bien d’une application à part entière, et non d’un onglet supplémentaire qu’on aurait pu retrouver sur Facebook ou Instagram.

D'après une fuite datant du mois de mai, plusieurs fonctionnalités devraient être disponibles lors du lancement de l'application. On s’attend à pouvoir publier des mises à jour textuelles de 500 caractères maximum, joindre des liens, des photos et vidéos d’une durée maximale de 5 minutes, et discuter avec la communauté à l’aide de likes, réponses et reposts.

Chris Cox, chef produit chez Meta, a déjà indiqué que des des célébrités s'étaient déjà engagées à utiliser l'application, notamment DJ Slime, et qu'il était en pourparlers avec d'autres grands noms, dont Oprah et le Dalaï Lama. Il reste maintenant à voir si celles-ci vont accepter un partenariat avec l’entreprise, et s’ils parviendront à convaincre les internautes d’essayer la nouvelle application.