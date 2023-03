Meta profite de l’agonie de Twitter et travaille sur un nouveau réseau social

Meta (Facebook, Instagram) serait en train de plancher sur un nouveau réseau social basé sur le texte. Sur le papier, le projet rappelle quelque peu Twitter, mais il pourrait se montrer très différent à cause de son aspect décentralisé.

Depuis l’arrivée d’Elon Musk à tête, Twitter navigue à vue, enchaînant les polémiques et les choix désastreux. Cela aiguise évidemment l’appétit de la concurrence qui voit là une opportunité. Ainsi, Meta aurait pour projet de concevoir un réseau social similaire à celui de l’oiseau bleu.

C’est le site Platformer, évoquant des sources au sein de Meta, qui dévoile l’info. Pour le moment, peu d’éléments à se mette sous la dent, si ce n’est que ce réseau serait basé sur du texte, comme Twitter, et qu’il serait décentralisé.

Meta voudrait créer un concurrent à Twitter, mais en mieux

Meta, qui est déjà derrière Facebook et Instagram, souhaiterait donc créer son propre Twitter, ou du moins quelque chose qui y ressemble :

« Nous explorons l’idée de créer un réseau social décentralisé pour partager du texte. Nous croyons qu’il y a une opportunité pour un nouvel espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques pourraient partager leurs intérêts »

Sur le papier, la chose ressemble furieusement à Twitter. Toutefois, un élément crucial pourrait le différencier du réseau social d’Elon Musk : le fait qu’il soit décentralisé. Un élément d’autant plus étonnant que Meta est derrière le projet. On se souvient que Jack Dorsey, le fondateur Twitter, avait appelé à la création d’un réseau décentralisé où tous les utilisateurs pourraient avoir la main mise et créer leur propre espace. Une chose qui existe déjà aujourd’hui avec Mastodon, mais qui reste très marginale.

Pour le moment, le développement de réseau social n'en serait qu’au stade embryonnaire, mais les avocats de Meta travailleraient déjà sur l’aspect légal du projet afin que tout soit carré avant le lancement. L’application serait désignée en interne sous le nom de code P92 et serait dirigée par Adam Mosseri, qui chapeaute déjà Instagram.

Avec un nouveau réseau social décentralisé et respectueux des utilisateurs, Meta pourrait non seulement venir marcher sur les plates-bandes d’un Twitter de plus en plus instable, mais également se racheter une image auprès des utilisateurs. Après plusieurs scandales sur les données personnelles ainsi qu’un business axé sur un métavers qui n’intéresse pas grand monde, un simili-Twitter pourrait représenter le salut.

Le réseau n’étant encore qu’au début de son développement, il ne faudra pas l’attendre avant plusieurs années.

