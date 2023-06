Twitter risque une amende de 230 millions d’euros pour avoir laissé ses utilisateurs poster de la musique

Un collectif de 17 maisons de disques a porté plainte contre Twitter ce 14 juin pour violation de droits d'auteurs. Ce dernier accuse en effet le réseau social de permettre à ses utilisateurs de publier des extraits musicaux sans leur permission. La plateforme risque actuellement une amende de 250 millions de dollars.

Si vous pensiez que vous pouviez librement des contenus musicaux sur Twitter, sachez que vous avez tort – du moins, si ce contenu en question ne vous appartient pas. Or, les ayants droits ne comptent pas se laisser faire aussi facilement, comme en attestent une récente plainte déposée à l'encontre du réseau social. Ce mercredi 14 juin, 17 maisons de disques se sont réunies pour accuser la plateforme de violation de droits d'auteurs.

Selon la plainte, ce sont plus de 1700 chansons qui sont concernées. “Twitter est le seul réseau social à avoir refusé de concéder des licences pour les millions de chansons disponibles sur son service”, a déclaré David Israelite, président de la National Music Publishers’ Association, faisant ainsi référence à TikTok et Instagram qui permettent d'utiliser librement des extraits musicaux dans ses publications.

Sur le même sujet – Twitter : vous devrez bientôt payer pour envoyer un message privé à quelqu’un qui ne vous suit pas

Twitter face à une amende record pour violation de droits d'auteur

Avec cette plainte, les maisons de disques réclament 150 000 dollars par chanson publiée sans leur autorisation, soit un total de 250 millions de dollars (230 millions d'euros). Ces derniers évoquent notamment le cas du titre Umbrella de la chanteuse Rihanna, qui a fait l'objet d'un tweet ayant récolté 221 000 vues plus de 15 000 likes. Selon la plainte, environ 300 000 tweets ne respectant pas les droits d'auteurs ont été publiés depuis décembre 2021, sans que Twitter ne tente d'empêcher la chose.

Cette date n'est pas donnée au hasard, puisqu'elle correspond à l'arrêt des négociations entre Twitter et les ayants droit pour l'accord de licence pour l'utilisation d'extraits musicaux. Une telle licence coûterait 100 millions de dollars par an au réseau social. Or, depuis l'arrivée d'Elon Musk au pouvoir, ce dernier n'a qu'un seul mot d'ordre : faire des économies. Au risque d'écoper d'une des plus lourdes amendes de son histoire, après celle 140 millions d'euros infligée en 2022.

Source : New York Times