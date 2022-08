Mercedes Maybach ESQ : voici à quoi va ressembler le prochain SUV de luxe du constructeur

Si Mercedes a déjà confirmé et montré son prochain SUV EQS, plusieurs détails du design de la voiture manquaient encore à l’appel. Grâce aux nouveaux rendus de nos confrères de Motor.es, il est désormais possible de voir plus en détail à quoi va ressembler le véhicule de luxe qui sortira l’année prochaine.

Si Mercedes s’investit de plus en plus dans le domaine électrique, la marque n’en oublie pas moins ses ambitions de proposer une large gamme de véhicules qui s’adaptent aux besoins de chacun. Ainsi, il est tout autant possible d’opter pour un SUV compact à 7 places que de se laisser séduire par l’offre plus haut de gamme du constructeur au travers de la gamme EQS.

Sous le label Maybach, ces SUV de luxe s’adressent ainsi à ceux qui ne veulent que le meilleur — et qui en ont les moyens. Le prochain modèle, quant à lui, a déjà fait parler de lui. Mercedes-Benz a par ailleurs montré un premier prototype lors du salon de Munich l’année dernière, et a dévoilé l’intérieur du véhicule et son écran OLED géant au mois de mars. Aujourd’hui, il est de voir à quoi la voiture va ressembler.

Découvrez le design de la Mercedes-Maybach EQS un an avant sa sortie

De nouveaux rendus ont en effet été publiés par nos confrères du site Motor.es, en se basant sur photos déjà fournies par le constructeur allemand. À en croire ces derniers, Mercedes aurait donc opté pour des bordures noires aux motifs uniques à l’avant et à l’arrière de son véhicule, ainsi que pour des roues customisées Maybach de 24 pouces. L’intérieur, comme nous le savions déjà, sera particulièrement luxueux.

Pour connaître la date de sortie, en revanche, il va encore falloir faire preuve de patience. Le constructeur n’a encore communiqué aucune information sur le sujet, bien que l’on peut s’attendre à un lancement en avril, soit un an après le modèle EQS de cette année. En attendant, on vous laisse admirer les courbes de la prochaine venue dans la gamme premium de Mercedes.