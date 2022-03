Mercedes EQS SUV : les passagers pourront regarder des vidéos sur son écran OLED géant

Mercedes-Benz vient de dévoiler l'intérieur du futur SUV EQS 2023, le plus grand véhicule utilitaire sport tout électrique de la société à ce jour, qui sera présenté en première mondiale le 19 avril prochain.

Le nouveau modèle entièrement électrique, le troisième à rouler sur l'architecture EV dédiée de la société, sera équipé de l'énorme écran MBUX Hyperscreen de 56 pouces, que l’on retrouvait déjà dans la Mercedes EQS classique. Cet écran géant, composé d'un écran affichant des données de conduite, d'un écran d'infodivertissement et d'un troisième écran pour le passager, constitue la pièce maîtresse de l'habitacle.

Celui-ci est alimenté par un processeur à huit cœurs et 24 Go de RAM, et le revêtement de l'écran contient du silicate d'aluminium résistant aux rayures pour plus de durabilité et de longévité. L’écran sera capable de vous fournir un retour haptique lorsque vous cliquerez dans les menus, et les conducteurs pourront enregistrer jusqu’à sept profils différents.

À lire également : Mercedes-Benz Vision EQXX – découvrez le concept de voiture électrique avec 1000 km d’autonomie

Mercedes va autoriser les passagers à regarder un film pendant un trajet

L’écran du passager est assez particulier, puisqu’il s’agit d’un écran OLED de 12,3 lui permettant de regarder du contenu en streaming ou la télévision pendant que le véhicule est en mouvement. Il s’agit d’un véritable atout pour le SUV EQS, puisque chez d’autres concurrents comme les Tesla, il est impossible pour les passagers d’utiliser l’écran principal pour regarder des vidéos lorsque le véhicule n’est pas stationné.

Heureusement, Mercedes a pensé à tout pour veiller à la sécurité de tous les occupants du véhicule. En effet, le constructeur automobile précise que la voiture surveillera les yeux du conducteur grâce à une caméra et réduira automatiquement l'intensité de l'écran du passager si les yeux du conducteur sont pointés vers l’écran.

Pour rappel, le SUV EQS peut être aménagé pour avoir jusqu'à 7 places, et stocker jusqu'à quatre sacs de golf dans le compartiment à bagages. Pour compléter l'expérience de luxe, Mercedes-Benz a inclus un système de filtration de l'air très avancé HEPA pour empêcher le pollen et la poussière de pénétrer dans l'habitacle. Tout comme la Lucid Air avant elle, le Mercedes EQS SUV propose également un système audio compatible avec la technologie Dolby Atmos.