Mercedes va bientôt vous offrir 300 km d’autonomie en 10 minutes grâce à ces nouvelles bornes de recharge

Mercedes veut bouleverser la recharge électrique dès 2026. Le constructeur promet des vitesses record, capables d’ajouter des centaines de kilomètres en quelques minutes. Une nouvelle technologie permettra aussi d’utiliser sa voiture comme source d’énergie pour la maison.

Depuis plusieurs années, la mobilité électrique progresse rapidement, mais un défi persiste : le temps de recharge. Même si les voitures gagnent en autonomie, beaucoup d’automobilistes redoutent encore les longs arrêts nécessaires pour faire le plein d’électricité. Les fabricants d’infrastructures cherchent donc à réduire au maximum ces contraintes pour rendre les trajets plus fluides.

En Europe, la nouvelle génération de bornes HYC1000 d’Alpitronic arrive dès 2025 avec Ionity. Ces stations permettront d’ajouter jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement huit minutes, un record pour le continent. Désormais, Mercedes-Benz confirme qu’il utilisera cette même technologie dans son propre réseau de recharge à partir de 2026, avec des unités capables de délivrer jusqu’à 600 kW par point de charge.

Mercedes déploiera en 2026 des bornes de recharge ultra-rapides de 600 kW

Le nouveau système HYC1000 repose sur une unité centrale qui peut fournir jusqu’à 1 000 kW au total, répartis intelligemment entre plusieurs bornes. Chaque point de charge peut délivrer un maximum de 600 kW, soit assez pour recharger très rapidement plusieurs véhicules en parallèle. Concrètement, cela permet de récupérer environ 300 km d’autonomie en moins de dix minutes, un temps presque comparable à celui d’un plein classique. Cette architecture modulaire permettra d’adapter chaque station selon la demande, avec une efficacité annoncée de plus de 97 %. Le constructeur veut ainsi déployer plus de 10 000 points de charge dans le monde d’ici 2030, ouverts à toutes les marques, mais avec des avantages supplémentaires pour les conducteurs Mercedes.

En parallèle, Mercedes introduira la recharge bidirectionnelle sur ses modèles électriques à partir de 2026, en commençant par le nouveau GLC. Grâce à une borne spéciale, il sera possible d’utiliser la batterie de la voiture pour alimenter la maison, voire revendre l’électricité au réseau lorsque les prix sont élevés. Cette fonction peut réduire la facture d’énergie des foyers et aider à stabiliser le réseau en période de forte demande. Le système sera géré depuis une application mobile, permettant de programmer les horaires de charge et de décharge selon les besoins et les tarifs, qui peuvent chuter la nuit à quelques centimes le kilowattheure.