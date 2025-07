Des roues Bluetooth ? Voici la nouvelle folie de Mercedes pour sa supercar électrique… qui pourrait bien finir sur votre voiture

Mercedes-AMG surprend encore avec une technologie totalement inattendue. Le constructeur a dévoilé un concept qui intègre des roues aérodynamiques actives, contrôlées sans fil. Une innovation qui pourrait bientôt passer du prototype à la série.

L’innovation technique ne s’arrête plus dans l’univers automobile. Depuis quelques années, les constructeurs multiplient les concepts futuristes pour séduire un public en quête de performances et de technologies inédites. La course à la supercar électrique la plus rapide a poussé les ingénieurs à explorer des solutions toujours plus radicales, avec une obsession : améliorer la vitesse et l’efficacité aérodynamique.

En mars dernier, Mercedes-AMG annonçait déjà préparer une supercar électrique inédite, censée devenir la plus rapide de son histoire. Le modèle promettait une accélération record et l’intégration d’innovations comme une batterie à électrolyte solide. Aujourd’hui, la marque présente le concept AMG GT XX et ses roues aérodynamiques actives, une première dans le monde automobile.

Mercedes intègre des roues Bluetooth actives sur l’AMG GT XX, une première technologique inédite

La grande nouveauté du concept AMG GT XX réside dans ses roues aérodynamiques actives contrôlées par Bluetooth. On connaît cette technologie pour connecter nos écouteurs sans fils ou nos montres connectées, mais l’utiliser sur ce type de composant est une idée totalement nouvelle. Ces dernieres intègrent des volets qui s’ouvrent ou se ferment selon la vitesse et les besoins de refroidissement des freins, sans câble relié au châssis. Elles s’alimentent grâce à l’énergie générée par la rotation et communiquent directement avec le véhicule via un signal sans fil. L’objectif : optimiser le flux d’air pour réduire la traînée et améliorer la stabilité à très haute vitesse.

Grâce à ces innovations, le concept affiche un coefficient de traînée record de 0,198, inférieur à celui de nombreuses voitures ultra aérodynamiques. Les ingénieurs ont même pensé à un fond plat et des jupes latérales étudiées pour canaliser l’air. Bien que la production en série ne soit pas confirmée, Mercedes estime que ces roues pourraient être intégrées à de futurs modèles. Le PDG de Mercedes-AMG a confirmé que la probabilité de les voir arriver sur route « n’est pas faible ». Ce projet nous donne déjà un aperçu des technologies de demain, avec des voitures plus rapides, plus stables et plus efficaces.