Ces photos espion dévoilent un énorme SUV de Xiaomi prêt à exploser des records d’autonomie

Xiaomi ne s’arrête plus. Après le succès de ses deux premiers modèles, la marque prépare un SUV XXL capable de dépasser 1 500 km d’autonomie. Les photos d’un prototype camouflé annoncent un futur très ambitieux pour le constructeur.

Xiaomi a déjà frappé fort avec sa berline électrique SU7 et son SUV YU7, qui a enregistré plus de 289 000 précommandes en une heure lors de son lancement. Ce dernier se distingue par son autonomie de 835 km, son habitacle très connecté et ses nombreuses fonctionnalités avancées. Ces lancements montrent la capacité de la marque à appliquer son expertise logicielle à l’automobile. Le constructeur mise sur une intégration poussée avec ses autres produits et sur des technologies embarquées pour se différencier. Après ce démarrage spectaculaire, elle prépare déjà son prochain grand modèle.

Fort de ce succès, Xiaomi prévoit déjà de lancer ses voitures électriques en Europe à partir de 2027. Pour compléter le tout, la marque prépare un nouveau modèle encore plus ambitieux : le YU9. Un prototype camouflé aperçu récemment en Chine laisse entrevoir un grand SUV, conçu pour accueillir jusqu’à sept passagers. Contrairement aux SU7 et YU7, 100 % électriques, ce dernier utiliserait une motorisation hybride rechargeable (EREV), qui combine un moteur thermique et des moteurs électriques pour proposer une très grande autonomie.

Des photos espion dévoilent le Xiaomi YU9, un SUV qui promet plus de 1 500 km d’autonomie et un confort XXL

Le YU9 affiche des dimensions vraiment imposantes. Il mesure près de 5,3 mètres de long, et possède un design vraiment massif. Grâce à un moteur thermique 1,5 litre et deux moteurs électriques, il proposerait plus de 400 chevaux et un 0 à 100 km/h en 5 secondes. En tout électrique, il offrirait plus de 200 km d’autonomie, et dépasserait ainsi les 1 500 km en combiné. La recharge ultra-rapide permettrait de récupérer 300 km en seulement 15 minutes.

À l’intérieur, on devrait retrouver l’HyperOS de Xiaomi, déjà présent sur la SU7, avec une intégration totale à l’écosystème connecté de la marque. Le YU9 proposerait une configuration six ou sept places et un confort pensé pour les familles. Sa sortie serait prévue pour 2026. Avec ce modèle, Xiaomi vient donc confirmer sa stratégie d’innovation en mêlant autonomie record et ses technologies dernier cri.