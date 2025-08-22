Même cette profession jugée intouchable se fait remplacer par l’IA, les jeunes diplômés ne trouvent plus de travail

Ils pensaient s'assurer un emploi sitôt sortis de l'université en choisissant cette voie. L'intelligence artificielle en a visiblement décidé autrement. Son utilisation de plus en plus répandue est une plaie pour les jeunes diplômés.

Et si bientôt les lycéens choisissaient leur études post-bac en fonction des chances que l'emploi visé soit remplacé un jour par l'intelligence artificielle ? Ce futur peu réjouissant pourrait bien devenir une réalité. C'est en tout cas ce que laisse penser les nombreuses projections affirmant que l'IA va faire s'effondrer le marché du travail en mettant des millions de gens au chômage. Au milieu des études pessimistes fleurissent des listes de professions qui devraient en théorie échapper à cette apocalypse.

Sauf que visiblement, la réalité est tout autre. Prenez l'exemple des professeurs. De prime abord, difficile de faire plus “humain” comme travail. Il faut sans cesse s'adapter aux élèves que l'on a en face de soi, trouver des moyens de rendre le programme intéressant… Le tout nécessite une sensibilité et une intuition qu'un algorithme n'a pas. Pourtant on assiste déjà au remplacement de nombreux professeurs par l'IA dans des milliers d'écoles. En résumé, plus personne ne semble à l'abri, comme le montre le cas de ces jeunes fraîchement sortis d'école.

Diplômés dans une filière jugée “sûre”, ils n'arrivent pas à décrocher un premier emploi à cause de l'IA

Quand il choisit d'étudier l’informatique et la cybersécurité, Eddie Hart pense qu'il aura plus de facilité qu'un autre pour trouver un job. Il sort de l'Université en 2024, diplôme en poche, et c'est la galère. Les annonces pour des emplois “junior” (débutant) demandent un à deux ans d'expérience. Hart le sait : les entreprises se servent de l'IA pour automatiser une partie du travail de développeur. Le genre de tâches simples que l'on donne normalement aux “juniors” pour qu'ils fassent leurs armes.

Une étude de la Fondation nationale pour la recherche pédagogique montre qu'au Royaume-Uni, le nombre d'offres d'emplois dans le secteur de la Tech a chuté de 50 % en 2024/2025 comparé à 2019/2020. Pour Prashanth Chandrasekar, PDG de la plateforme dédiée aux développeurs Stack Overflow, c'est “une période difficile pour obtenir son diplôme“. Et pas seulement parce que l'IA remplace les jeunes diplômés. Le processus de recrutement lui-même est impacté négativement par cette technologie.

L'intelligence artificielle rend parfois le recrutement impossible dès l'envoi du CV

Pendant sa recherche d'emploi, Eddie Hart est tombé sur une processus de recrutement en 8 étapes géré par une IA. Tenter sa chance lui aurait pris des heures, “et puis c'est l'IA qui analyse tout, et un ordinateur prend la décision“. Dans le meilleur des cas. Parfois, le CV n'est pas optimisé pour être considéré par l'IA qui l'examine et termine à la poubelle alors que le profil correspondait au poste.

Colin, également diplômé en informatique l'an dernier, a passé presque un an à suivre les étapes de recrutement d'une grande entreprise. Il s'est retrouvé en entretien avec des personnes “qui n'avaient clairement pas lu [son] CV“. Colin n'a finalement pas été embauché.

Pour Paul Dix, cofondateur de l’entreprise spécialisée dans le traitement des données InluxData, les développeurs de logiciels juniors sont les plus durement touchés par cette crise. “Si personne n'embauche de jeunes développeurs, vous allez arriver à un point où vous n'aurez plus de développeurs seniors non plus, car vous aurez complètement tué votre pipeline“, prévient-il.

D'autres restent plus optimistes, comme Bill Gates qui imagine un monde où l'intelligence artificielle assiste l'humain au lieu de le remplacer. Difficile de partager ce point de vue quand on voit ce qu'il se passe en ce moment. Eddie Hart a depuis trouvé du travail en tant ingénieur en cybersécurité dans une entreprise où le recrutement était géré par des humains. Colin envisage de se reconvertir dans la police. À moins que là aussi, les robots autonomes viennent remplacer les officiers.

