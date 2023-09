La ville de New-York accueille un robot dans ses forces de police, mais on est loin du Terminator

La ville de New-York vient d'accueillir un nouveau membre dans les rangs du célèbre NYPD. Rien d'étonnant jusque là, à l'exception près qu'il s'agit d'un robot. Introduit en personne par le maire de la ville Eric Adams, le Knightscope K5 aura pour mission de patrouiller dans le métro de la Grosse Pomme la nuit entre 0h et 6h du matin.

Après l'Armée française qui en 2021 a choisi de s'entraîner avec un chien robot développé par Boston Dynamics, c'est au tour des forces de police new-yorkaise de faire appel à la robotique. En effet, le fameux NYPD vient d'accueillir dans ses rangs une nouvelle recrue un peu particulière.

Comme le rapportent nos confrères de Vice, la police de la Grosse Pomme vient de lancer un nouveau programme pilote assez révolutionnaire. En effet, le NYPD peut désormais compter dans ses effectifs un robot de sécurité : le Knightscope 5. Pour l'occasion, le maire de la ville Eric Adams a lui même présenté la nouvelle recrue.

La police de New-York accueille un robot dans ses rangs

Comme vous pouvez le voir sur les photos, ne vous attendez pas un Robocop ou un Terminator. Non, on est même plutôt loin de l'Optimus de Tesla, le robot se présentant plutôt comme un gros frigo motorisé. Comme le précise le maire de la métropole américaine, le Knighscope 5 aura pour mission de patrouiller dans la station de métro de Times Square, soit l'une des plus fréquentées au monde, entre minuit et 6 heures du matin.

Accompagné en permanence par un agent de police, le robot aura pour mission de filmer les environs dans le but de fournir des extraits vidéo aux forces de police en cas d'incident. L'idée d'après Eric Adam est surtout de dissuader les actes criminels. Pour cause, le robot n'est pas vraiment penser pour réaliser des interventions, tout d'abord en raison de son poids conséquent (plus de 180 kg) et sa vitesse limitée fixée à 4,8 km/h. “Nous prenons la technologie existante – les caméras, la capacité de communiquer avec les gens – et nous la plaçons sur des roues”, explique le maire.

Pas de reconnaissance faciale ou d'IA d'après le maire

S'il a été assuré que le robot n'utiliserait pas de logiciel de reconnaissance faciale (il n'embarque pas d'intelligence artificielle non plus), le maire de la ville a confirmé qu'il était capable d'entrer en communication avec le NYPD. “Le K5 dispose d'un bouton qui vous connecte immédiatement à une personne en direct, que les New-Yorkais peuvent utiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour poser des questions, faire part de leurs préoccupations ou signaler un incident si nécessaire”, précise l'édile.

Notons enfin que le NYPD n'a pas fait l'acquisition de ce robot. Non, l'institution loue le K5 à la société spécialisée Knightscope, pour un tarif de 9 dollars de l'heure. Une nécessité d'après Eric Adam en raison des restrictions budgétaires importantes du NYPD, qui était de seulement de 5,83 milliards de dollars sur l'année fiscale 2023.

Source : Vice