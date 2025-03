Bill Gates estime que l’IA va remplacer les humains dans la plupart des tâches, sauf dans ces métiers

Bill Gates estime que les médecins comme les professeurs ont toutes les chances d'être remplacés par une IA générative d'ici 10 ans. Plus largement, l'entrepreneur pense que l'IA pourra remplacer les humains pratiquement dans tout. Il cite toutefois quelques professions qui sont bien positionnées pour résister.

Y aura-t-il encore de la place pour les humains dans le monde du travail de demain ? À en croire Bill Gates, des changements majeurs sont à prévoir. L'IA est selon lui appelée à remplacer pratiquement tout le monde dans presque toutes les tâches à mesure que les modèles de langage larges deviennent plus sophistiqués. Le co-fondateur de Microsoft pense que deux professions sont particulièrement menacées dans l'immédiat.

Les médecins comme les professeurs n'ont, selon lui, qu'une petite dizaine d'années devant eux avant d'être largement remplacés par l'intelligence artificielle. Une perspective qu'il estime plutôt positive, puisque cela pourrait enfin démocratiser l'accès à la médecine et à l'éducation dans les pays en voie de développement. Les seuls à même de résister encore un peu de temps sont les professionnels dotés d'une réelle expertise.

Bill Gates reste optimiste sur la place des humains dans un monde transformé par l'IA

En tout cas jusqu'à ce que des modèles entraînés sur des ensembles de données toujours plus vastes ne supplante ce genre de compétences. Il expliquait d'ailleurs dans un autre entretien avec un professeur de Harvard que nous entrons dans l'ère de “l'intelligence gratuite”. Une période où les outils basés sur l'IA vont devenir de plus en plus accessibles au plus grand nombre partout dans le monde – permettant des progrès majeurs.

Il estime que l'IA ne remplacera pas totalement les professionnels dans la plupart des cas ; se positionnant à la place comme une aide précieuse permettant moins d'erreurs, et qui permet d'abattre une quantité bien plus vaste de travail. Son constat implique toutefois que dans un avenir proche, la plupart des secteurs pourraient recourir à moins de main d'oeuvre.

Un risque qui pourrait se renforcer avec l'émergence de la robotique. Il y a toutefois trois métiers qui devraient durablement rester essentiellement humains. Selon lui, il s'agit des experts en énergie, des biologistes, ainsi que – et c'est plus surprenant – les développeurs. Alors que l'IA s'impose peu à peu comme une aide pour le code, Bill Gates estime que les humains restent essentiels pour repérer et corriger les erreurs.

Quant aux experts en énergie, l'entrepreneur pense que le sujet reste trop complexe pour être automatisé par une IA. Reste à savoir si l'avènement d'IA générales dans les prochaines années ternira ou non l'optimisme de cette légende de la tech autour de la place qu'auront demain les humains.