Quels sont les meilleurs kits mains-libres Bluetooth en 2022 ?

S'ils sont de plus en plus rares vu l'équipement des voitures récentes, les kits mains-libres Bluetooth demeurent toujours aussi pratiques en 2022. Ils permettent de passer et recevoir des appels tout en restant plus concentrés sur la route qu'en utilisant directement votre smartphone. Découvrez donc notre sélection des meilleurs appareils du genre pour vous équiper.

Vous êtes régulièrement amené à téléphoner tout en conduisant ? Alors il vous faut absolument un kit mains-libres. D'abord parce que c'est la loi, mais aussi, car ces petits appareils sont vraiment pratiques et apportent plus de sécurité que de tenir son smartphone à la main. Une excellente alternative à Android Auto, en somme. Nous vous proposons dans ce guide une sélection des meilleurs kits main-libres du marché en 2022, il ne vous reste qu'à faire votre choix.

Quels sont les meilleurs kits main-libres en 2022 ?

Jabra Tour

Proposé à moins de 60 euros, le Jabra Tour dispose d'un haut-parleur puissant de 3 watts, gage d'un excellent son. Équipé d'un microphone HD Mic, propriété de Jabra, il offre une bonne annulation du bruit. Voice Control vous permet de passer et prendre des appels avec le son de votre voix, sans avoir à manipuler l'objet. Vous pouvez bien évidemment faire de la diffusion multimédia (musique, podcasts) ou encore utiliser votre GPS.

Petit avantage, il dispose d'un guidage vocal pour rapidement connaître l'identifiant de l'appelant, l'état de la batterie, la configuration et bien plus encore. Multipoint, il se connecte simultanément à 2 périphériques Bluetooth et propose jusqu'à 20 heures de conversation et 40 jours de veille.

Les +

Les -

La qualité Jabra Un peu cher

L'autonomie

Une qualité sonore correcte, mais sans artifices



SuperTooth Buddy

À 50 euros, le Buddy de la marque SuperTooth offre un design très compact (128 x 49 x 13 mm), qui se fixe sur le pare-soleil. Pour le prix, son autonomie est assez étonnante puisqu'il offre jusqu'à 20 heures de communication et 1000 heures de veille. Chose appréciable, il s'appaire particulièrement facilement jusqu'à 2 appareils en simultané.

Le Buddy peut rapidement être attaché à votre pare-soleil grâce à son clip magnétique. Il se recharge en outre grâce à un câble USB fourni dans la boîte.

Les +

Les -

Autonomie monstre

Finitions correctes, sans plus Bon rapport qualité-prix Son qui pourrait être meilleur



Anker SoundSync

Référence en entrée et en milieu de gamme, Anker propose le SoundSync, un petit kit main-libres compatible Bluetooth 5.0 qui offre une excellente stabilité et une connexion à deux périphériques Bluetooth en même temps. Son micro intégré n'est pas l'un des meilleurs du marché, mais reste très correct pour le prix (comptez moins de 40 euros).

En termes d'autonomie, l'Anker SoundSync propose jusqu'à 12 heures de batterie. Le kit est toutefois livré avec un câble USB de charge, un câble auxiliaire, un adaptateur audio mini-jack 3,5 mm, un guide d'utilisation, une garantie de 18 mois et le support du service client Anker.

Les +

Les -

Excellent rapport qualité prix

Il ne faut pas s'attendre à un son incroyable

Design sobre et efficace

Le microphone un peu léger



Veopulse B-Pro 2B

Le kit main-libres Bluetooth VeoPulse B-PRO 2 B est un très bon choix. Récent, il est compatible avec tous les téléphones, sans aucuns soucis de déconnexion. Il s’allume, se connecte et s’éteint automatiquement et dispose d'une longue autonomie.

Le kit se place sur le pare-soleil de votre voiture, en toute simplicité. Il se connectera automatiquement à votre téléphone quand vous rentrerez dans votre voiture : pas besoin de penser à l’allumer. Il prend également en charge les assistants vocaux. Le petit plus, il dispose d'une garantie satisfait ou remboursé, si toutefois vous n'étiez pas convaincus.

Les +

Les -

Simple à utiliser

Microphone perfectible

Bonne qualité audio pour le prix

Des ratés sur le guidage vocal



Parrot Minikit Neo 2 HD

Le Parrot Minikit Neo 2 HD est une référence quand il est question de kit mains-libres Bluetooth. Ce n'est pas le moins cher, mais il est vraiment complet et intéressant. Il embarque notamment une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui permet de prendre un appel ou d'y mettre un terme sans avoir besoin de toucher son smartphone. Il comprend même le nom de nos contacts. Bref, tout ou presque peut être fait à la voix. Côté autonomie, comptez jusqu'à une dizaine d'heures en appel.

Les +

Les -

Une référence en la matière depuis des années

Quelques soucis de déconnexion constatés

Le design Un peu imposant



🧐 Qu'est-ce qu'un kit main-libres ?

Un kit mains libres contient à la fois un haut-parleur et un microphone pour permettre aux utilisateurs de téléphones portables d'utiliser leur appareil tout en conduisant, sans utiliser leurs mains. Certains kits peuvent également être livrés avec un support ou un socle pour téléphone portable, ainsi que des câbles et des connecteurs d'alimentation.

Le kit mains libres peut être câblé dans l'électronique du véhicule ou être un kit portable qui utilise l'adaptateur d'alimentation 12 V que l'on trouve dans la plupart des véhicules. En 2022, les voitures récentes incluent souvent le Bluetooth directement. C'est en grande partie pour cela que les kits mains-libres se font de plus en plus rares sur le marché.

📲 Le kit main-libre est-il légal en France ?

Depuis le 1er janvier 2015, l’article de loi R.412-6-1 stipule qu’il est interdit « de conduire avec des oreillettes de réception pour téléphoner ou écouter de la musique ». Le Conseil d’État indique également que l’usage d’un téléphone tenu en main par un conducteur en circulation est interdit, tout comme le port d’oreillette ou de tout dispositif susceptible d’émettre du son n’est pas autorisé. En revanche, et malgré cette réglementation, l’usage d’un kit main libre Bluetooth, sans manipulation manuelle, est autorisé.

🚫 Qu'est-ce que je risque si je suis pris avec le téléphone ou une oreillette au volant ?

En France, la sanction pour utilisation d'une oreillette ou d'un casque en voiture est la même que pour le téléphone au volant. Autrement dit, vous êtes passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur votre permis de conduire, d'où la necessité d'utiliser un kit main-libres Bluetooth.