McDonald’s présente un siège gaming capable de garder votre burger au chaud, et c’est très très moche

A l'occasion d'un jeu concours organisé par McDonald's UK, la célèbre chaîne de restauration rapide a dévoilé le McCrispy Ultimate Gaming Chair, un siège gaming d'une atrocité absolue. Histoire de pousser le mauvais goût à son paroxysme, le siège embarque un porte-frite ainsi qu'une petite boite chauffante pour maintenir vos nuggets au chaud…

Depuis ces dernières années, de plus en plus d'entreprises cherchent à investir coûte que coûte ce marché florissant qu'est celui du jeu vidéo. Certaines accouchent de campagnes marketing efficaces et un minimum respectueuses des joueurs comme Monster Energy qui a mis Wraith d'Apex Legends sur les canettes de Monster Ultra.

Du côté de la restauration rapide, la palme revient sans contestation à KFC. Après avoir dévoilé une manette pour la Xbox Series X aux couleurs de la marque, l'entreprise a surpris tout le monde en présentant la KFConsole. Pour l'occasion, le géant du fast-food s'est associé avec Cooler Master pour développer cette machine, qui embarque un SoC Intel Core i9 de 9e génération, une mini-carte graphique ASUS et deux SSD de 1 To Seagate.

Quant à McDonald's, la compagnie américaine essaie tant bien que mal de faire des incursions dans le gaming, sans véritable succès. La marque avait bien essayé d'offrir des DualSense customisées, mais heureusement pour nous, Sony a interdit cette maudite opération marketing. Seulement, McDonald's vient de frapper à nouveau.

McDonald's dévoile un siège gaming absolument hideux

A l'occasion du lancement au Royaume-Uni du McCrispy, une nouvelle “spécialité” à base de poulet, l'enseigne a mis en place un jeu concours sur Facebook. Le premier prix n'est autre que le McCrispy Ultimate Gaming Chair, probablement la siège gaming la plus moche de l'Histoire.

Le corps principal, inspiré visiblement du design des sièges de voitures de course, arbore un jaune affreux avec le mot McCrispy imprimé partout, tandis que le coussin de tête amovible porte les arcs dorés du logo emblématique de la marque.

Histoire de pousser au paroxysme le mauvais goût, cette chaise gaming embarque tout ce qu'il faut pour vous gaver de frites durant vos sessions de jeu. Voilà pourquoi il dispose d'un porte-frite, de fentes pour les pots de sauce et d'une petite boite chauffante “pour garder au chaud votre McCripsy”. Pire encore, McDonald's est fier d'annoncer que le siège est équipé d'un revêtement anti-taches pour protéger le tissu des doigts gras…

Grâce à Dieu, le McCrispy Ultimate Gaming Chair n'est qu'un coup de pub, et un seul exemplaire est mis en jeu lors de ce concours. Toutefois, notez que trois autres chaises ont été produites et offertes à des steamers dans le cadre de la promotion du jeu concours. En d'autre termes, au moins quatre de ces horreurs sont quelque part dans la nature. Et c'est déjà beaucoup trop.