Ce PC Gaming hyper puissant se cache dans un château hanté… fabriqué en Lego

Lego a toujours su s’adapter à l’air du temps. Comme c’est bientôt Halloween, la fête des freaks et des geeks, les employés de la compagnie ont partagé une création exclusive sur Twitter : un manoir hanté qui fait office de PC Gamer.

On l'avait vu à travers son association avec Nintendo et le kit NES, et on le constate aujourd'hui encore : les Lego et les jeux vidéos sont faits pour aller ensemble. Les employés de Lego ont décidé de fêter Halloween en construisant un manoir hanté avec les fameuses briques de la compagnie. Ils ont partagé leur création à travers une courte vidéo publiée sur Twitter. Si leur création est effectivement très jolie et détaillée, c’est en l’ouvrant que l’on découvre le clou du spectacle : c’est un PC Gamer très bien équipé qui devrait faire saliver les fans des petites briques danoises et de jeux vidéo.

Just in time for Halloween 🎃 This monster, one-off, brick-built gaming PC is giving us the chills. pic.twitter.com/0PhL05ko8g — LEGO (@LEGO_Group) October 23, 2022

Cet ordinateur construit dans une véritable maison hantée est si imposant qu’il vous faudra probablement une pièce dédiée pour l’entreposer. Le manoir composé de 20 000 briques se veut gentiment effrayant et cache de nombreux panneaux mobiles, pièces secrètes et figurines macabres, bien dans le thème d’Halloween. Les petits personnages ne sont d’ailleurs pas que décoratifs, puisque Lego les a mis à contribution de manière très ludique. Il faut, par exemple, actionner une goule pour démarrer l’ordinateur, et les mains des personnages servent de passage de câbles.

Le manoir hanté de Lego abrite une Nvidia RTX 3090 et un processeur i9-12900KF

La fiche technique de ce château hanté Lego n’est évidemment pas en reste. il abrite un processeur Intel i9-12900KF capable de tourner à une fréquence de 5,2 GHz, une carte graphique Nvidia RTX 3090, et comble de la geekerie, c’est le monstre de Frankenstein qui surveille le panneau d’affichage des “signes vitaux du système”, à l’intérieur de la tour. Pour s’assurer d’utiliser tous ces composants au maximum de leur capacité, le manoir est refroidi par un système de watercooling en open loop du plus bel effet. Et pour ceux qui douteraient des performances réelles de cette machine, Lego précise à la fin de la vidéo que l'ordinateur est capable de faire tourner Crysis.

À lire : Quand Henry Cavill (The Witcher, Superman) monte son propre PC gamer, Internet explose

Voilà une réalisation qui devrait faire saliver d’envie nombre de gamers et de fans de Lego. Pourtant l’entreprise danoise précise bien que cet ordinateur ne sera pas commercialisé. On n’ose imaginer le prix d’une telle boite de briques aussi monumentale, même si l'on exclut celui des composants. Rappelons qu’une GeForce RTX 3090 se monnaie actuellement aux environs de 1549 euros.