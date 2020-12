Cyberpunk 2077 est déjà cracké, moins de 24h après sa sortie

Cyberpunk 2077 est officiellement disponible depuis ce mercredi 10 décembre 2020. Tout juste lancé, le jeu de CD Projekt RED a déjà été cracké. Plusieurs versions du titre, issues de Steam et de GOG, sont accessibles sur des sites de torrent.

Si vous vous intéressez au jeu vidéo, vous savez probablement que ce mercredi 10 décembre 2020 est marqué par le lancement en fanfare de Cyberpunk 2077, le dernier RPG de CD Projekt RED. Après sept longues années de développement, les joueurs ont pu mettre la main sur le titre ce mercredi, mettant au passage à genoux les plateformes Steam et GOG.

Tout juste lancé, l’un des jeux plus ambitieux et les plus attendus de la décennie a d’ores et déjà été piratés. Des versions crackées du jeu circulent actuellement sur plusieurs sites de torrent. Selon le site NotebookCheck, trois moutures piratées différentes (au minimum) ont été repérées :

Une version d’une taille de 110 Go venant de GOG Galaxy, la plateforme gaming appartenant à CD Projekt RED

Une version de 55 Go provenant de Steam

Et enfin le pack de langues qui pèse 47 Go et qui s’ajoute à la version Steam

Notez qu’il n’état pas étonnant de voir des versions crackées si rapidement, Cyberpunk 2077 étant un jeu sans DRM. Pour rappel, la plateforme GOG Galaxy a toujours mis un point d’orgue à proposer des jeux sans DRM, c’est-à-dire dépourvu de systèmes de sécurité contre le piratage et la copie.

Malgré tout, ces joueurs « opportunistes » risquent de rapidement déchanter, puisque ces copies illégales du jeu peuvent très bien contenir des malwares. En outre, ils seront privés de tous les patchs à venir, et étant donné l’état actuel du jeu, il risque bien d’en avoir plusieurs dizaines dans les mois à venir.

Pour rappel, si les versions PC et Stadia de Cyberpunk 2077 sont saluées par les joueurs et la critique pour son photoréalisme, le résultat est une catastrophe sur PS4 et Xbox One. Les plaintes se multiplient sur les forums, les joueurs étant scandalisés par les piètres performances du titre sur ces consoles : chute de framerate régulière jusqu’à 20 FPS, clipping à foison, localisation des dégâts hasardeuse, des freezes à la pelle, sans parler des crashs intempestifs qui vous oblige à relancer le jeu.

Source : NoteBookCheck