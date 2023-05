Mario Kart Tour : un garçon attaque Nintendo en justice pour ses loot boxes “immorales”

Nintendo fait face à une nouvelle action en justice intentée par un jeune joueur, avec le concours de son père. Ce garçon accuse le constructeur japonais d'avoir instauré sur Mario Kart Tour des loot boxes “immorales”, qui l'auraient poussé à dépenser de l'argent pour continuer à progresser dans le jeu.

Si Nintendo a l'habitude de passer régulièrement par la case justice pour régler le moindre litige, à l'image de cette procédure intentée contre les développeurs d'émulateurs, il est plus rare de voir le constructeur nippon sur les bancs des accusés.

En ce mardi 23 mai 2023, nous venons d'apprendre que BigN est ciblé par un recours collectif déposé par un jeune américain, avec le concours de son père. Cette plainte concerne les microtransactions instaurées sur Mario Kart Tour, un jeu mobile free-to-play lancé en 2019.

Comme de nombreux jeux gratuits, le titre de Nintendo incluait diverses boutiques, et notamment les “tuyaux” à rubis. Pour faire simple, cela s'apparentait à des loot boxes : l'utilisateur payait pour obtenir des récompenses aléatoires (on y trouvait des cosmétiques, mais aussi des améliorations). Précisons d'ailleurs que les chances de drop des différents objets n'étaient pas affichées (ce qui est contraire à plusieurs législations).

Les loot boxes de Nintendo jugées immorales

Depuis l'année dernière, Nintendo a abandonné ce système face à la pression de nombreux gouvernements, qui associent les loot boxes à des jeux d'argent, dans le sens où l'utilisateur n'a pas la possibilité de savoir ce qu'il va obtenir en retour des sommes investies.

C'est d'ailleurs sur ce point précis que porte la plainte du jeune joueur. Ainsi, il accuse Nintendo d'avoir mis en place un système immoral, et d'avoir rendu intentionnellement la progression dans le jeu plus difficile sans passer par ces fameuses loot boxes. Il est précisé dans la plainte que le garçon a dépensé plus de 170 dollars via la carte de crédit de son père dans les microtransactions de Mario Kart Tour.

Des pratiques contraires à la loi américaine

D'après l'avocat des plaignants, les pratiques de la firme nipponne étaient contraires à la loi sur la protection des consommateurs de l'État de Washington et au droit commercial californien. “Le mécanisme de lootbox du défendeur a capitalisé et encouragé des comportements addictifs proches des jeux d'argent”, mentionne la plainte.

L'avocat poursuit : “Les mineurs sont particulièrement sensibles à ces éléments de conception des jeux qui favorisent la dépendance. L'expérience d'acquisition de récompenses surprises et l'excitation associée à la découverte d'objets inattendus dans le jeu exercent un fort attrait sur les mineurs et renforcent leur désir de continuer à jouer et à obtenir des récompenses.

Le jeune joueur réclame une compensation de la part de Nintendo à tous les mineurs américains qui ont dépensé de l'argent dans les tuyaux à rubis de Mario Kart Tour. Rappelons qu'en 2022, Mario Kart Tour était le second jeu mobile de Nintendo le plus rentable, avec des recettes estimées à plus de 293 millions de dollars dans le monde.

