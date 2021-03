Télécharger Mario Kart Tour APK gratuit sur Android

Mario Kart Tour est un jeu vidéo qui vous permet de participer à des compétitions de course dans le monde entier et de battre vos concurrents en utilisant les objets que vous avez récoltés dans des boites magiques éparpillées sur les circuits. Mario Kart Tour est gratuit et peut être installé sur tous les appareils mobiles Android ou iOS.

Qu'est ce que Mario Kart Tour

Mario Kart Tour est le neuvième opus de la série Mario Kart et le troisième volet de la saga Mario Mobile sorti juste après Super Mario Run et Dr. Mario World. Développé et publié par Nintendo, le jeu a été annoncé en janvier 2018 et a été lancé officiellement en septembre 2019 dans 163 pays qui ont déjà accès à Super Mario Run.

Le concept du jeu est assez simple : vous devez battre vos adversaires à la course en arrivant le premier et en utilisant les objets contenus dans des boites disséminées un peu partout sur les circuits.

Dès sa sortie en 2019, Mario Kart Tour a su séduire son public. En 2019, l’application a même été considérée comme le jeu le plus téléchargé dans l’App Store avec 48,8 % du nombre de transactions sur la plateforme. D’après des données fournies par Sensor Tower, le jeu a été téléchargé plus de 59,4 millions de fois sur iOS et ce, pendant les 98 jours suivant son lancement. Durant cette même période, le nombre de téléchargements dans le Play Store a atteint 142,3 millions.

Mario Kart Tour est accessible gratuitement sur tous les smartphones ou tablettes qui fonctionnent avec les systèmes d’exploitation (OS) Android ou iOS.

Pourquoi jouer à Mario Kart Tour ?

Si vous avez déjà joué aux versions 7 et 8 de Mario Kart, vous ne serez pas totalement dépaysé en arrivant sur Mario Kart Tour, car plusieurs fonctionnalités sont retrouvées dans cette version pour mobile. Plusieurs nouveautés sont également ajoutées au jeu, mais la principale différence réside dans le mode de jeu.

Le système de points

Contrairement aux versions précédentes de la série Mario Kart, il ne suffit pas d’être le premier pour être le champion, il faut aussi comptabiliser le maximum de points. Mario Kart Tour utilise un système de point pour suivre votre progression dans les saisons du jeu. Ce système est généralement décomposé en trois catégories : les points de base, de position et d’action.

Au début d’une course, vous devez choisir un Kart, une Aile et un personnage avec chacun un nombre de points prédéfini. L’addition de ces différents points détermine votre point de base au commencement de la course. Les points de position dépendent quant à eux de votre classement en fin de la course, de la vitesse (50cc, 100cc, 150cc ou 200cc) et de votre niveau de joueur. Les points d’action accordent une note à toutes les actions que vous avez réalisées durant la course (attaque sur un autre Kart, dérapages, temps de vol, position lors du premier tour, etc.).

Dans Mario Kart Tour, ce qui compte c’est donc les points et pour accumuler le maximum de trophées, il vous faudra cumuler un maximum de points.

Les Tours, coupes et courses

Contrairement aux autres versions du jeu, Mario Kart Tour introduit un nouveau format d’événement appelé Tours. Les tours sont nommés d’après le nom de villes célèbres (New York, Tokyo, etc.), de personnages de la série Mario ou de différents thèmes (cuisine, vacances, etc.).

Un tour dure généralement deux semaines et vous permet de participer à un minimum de 12 coupes jusqu’à 18 coupes. Vous pourrez collectionner les personnages, les karts ou les ailes qui correspondent à chaque tour. Chaque coupe correspond par ailleurs à trois courses et la plupart des courses comprennent deux tours de circuit.

Mario Kart Tour reprend plusieurs fonctionnalités de Super Mario Kart comme la récolte de pièces sur les circuits, les courses aériennes, les courses sous-marines ainsi que la personnalisation des véhicules.

Le système du jeu

Mario Kart Tour a été conçu pour que vous puissiez jouer avec une seule main sur votre téléphone ou votre tablette. Il n’existe pas de commandes spécifiques pour faire avancer votre kart. Celui-ci avance tout seul et les accélérations ou les sauts sont également automatiques.

Par contre, pour diriger votre bolide, vous devez taper sur l’écran de votre appareil ou maintenir une pression sur l’écran si vous désirez faire déraper votre kart. Pour rendre l’expérience encore plus intense, vous pouvez désactiver la conduite assistée. Vous serez alors ralenti lorsque vous rencontrez des obstacles et vous pouvez débloquer rapidement les vitesses 100cc et 150cc.

De la même manière que dans Mario Kart, plusieurs boites à objets sont disséminées sur les circuits. En percutant et en brisant ces boites, vous pouvez utiliser les objets qu’ils contiennent en appuyant directement sur l’écran. Le nouveau mode Frénésie de Mario Kart Tour vous permet d’être invincible pendant une certaine durée lorsque vous obtenez trois fois le même objet.

Lors de chaque course, vous devrez effectuer le maximum d’actions possibles pour maximiser le nombre de points d’expérience à la fin du parcours. Vous progresserez alors coupe par coupe en comptabilisant l’ensemble des points que vous avez accumulés et accéderez ainsi aux grandes étoiles, aux rubis et aux cadeaux.

Les trophées

Une fois que vous avez terminé une course, vous gagnez une grande étoile qui vous permet de débloquer les cadeaux, les pièces et les points d’expérience pour le personnage, le kart et l’aile que vous avez utilisés. Si vous terminez parmi les 3 premiers, vous gagnerez en plus des points de position.

Chaque jour, vous pouvez gagner jusqu’à 450 points d’expérience et 300 pièces pour les courses. Une fois cette limite journalière atteinte, vous ne pouvez plus augmenter ces scores. Toutefois, si vous désirez en gagner plus, vous pouvez jouer au mode Coin Rush pour gagner davantage de pièces ou avoir recours aux tickets Point-boost pour augmenter les points personnages, karts ou ailes.

Les défis

Pour continuer à maintenir votre intérêt dans Mario Kart Tour, le jeu vous propose régulièrement des défis. Les défis sont accessibles après avoir terminé 7 coupes et vous permettent d’augmenter votre quota de pièces ou de grandes étoiles. Ils se décomposent en trois catégories (Saison, Or et Standard) réparties sur deux semaines.

Mario Kart Tour comporte 18 défis Saison, 9 défis Or que vous pouvez débloquer à l’aide d’un abonnement et une série de 9 défis Standard que vous pouvez accéder de façon illimitée.

Quelles sont les nouveautés de Mario Kart Tour ?

Le mode multijoueur est l’une des dernières fonctionnalités retrouvées dans Mario Kart Tour. Avec ce nouveau mode, vous serez en mesure de courir contre d’autres participants (maximum de sept) qui peuvent être des amis ou des joueurs aléatoires situés dans un autre pays.

Un système de classement est ajouté au mode multijoueur de Mario Kart Tour. Ce classement multijoueur utilise une notation par lettre allant de F à A ou S’A S+6 si vous disposez d’un Pass Gold. Votre pourcentage de classement augmentera alors lorsque vous gagnez une course multijoueur et diminuera ou restera le même si vous perdez.

Depuis juillet 2020, Mario Kart Tour est désormais disponible en mode paysage sur les appareils mobiles. Cette fonctionnalité apporte avec elle une nouvelle couche de contrôle ainsi que de nouveaux personnages.

Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur tous les appareils Android et iOS. Si vous désirez obtenir la dernière version du jeu, vous pouvez vous rendre dans le Play Store ou dans l’App Store en fonction de l’OS de votre smartphone ou de votre tablette.

Pour votre appareil Android, il vous faudra disposer de la version 4.4 du système d’exploitation ou d’une version plus récente. Les appareils Apple (iPhone, iPad) nécessiteront quant à eux iOS 10.0 ou une version ultérieure.

Quelles sont les alternatives à Mario Kart Tour ?

Beach Buggy Racing

Beach Buggy Racing est un jeu vidéo de course pour les appareils mobiles de la marque Apple. S’agissant d’un jeu de course, votre objectif est d’être le plus rapide sur les différents circuits où auront lieu les courses. Ces circuits sont remplis d’obstacles et de cadeaux surprises qui vous permettront de décorer votre bolide.

Des fonctionnalités de boost de vitesse sont également disponibles en plus d’armes, d’easter eggs et de pouvoirs que vous pouvez récupérer durant une course. Beach Buggy Racing est certainement le jeu vidéo qui se rapproche le plus de Mario Kart Tour sur iPhone ou iPad.

Hill Climb Racing

Hill Climb Racing est un jeu vidéo de course en 2D accessible sur Android, iOS, Windows Phone et sur PC (Windows 8/10). Le principe du jeu n’est pas ici d’être le premier arrivé, mais d’utiliser les obstacles, les montées et les descentes pour se déplacer le plus loin possible et amasser des pièces au passage.

Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté et vous permet de réaliser différentes figures acrobatiques pour marquer des points. Vous pourrez ainsi débloquer de nouveaux véhicules ou améliorer les performances de votre véhicule pour en faire une véritable bête de course.