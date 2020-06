Nintendo ne croit plus aux jeux mobiles, incapable de réitérer le succès de Pokémon Go

Nintendo serait en interne en train d’abandonner les jeux mobiles faute d’avoir réellement réussi à se tailler une part de marché confortable en réitérant des succès comme Pokémon Go. Le secteur mobile est également mois indispensable compte-tenu du succès de la Switch et de sorties comme Animal Crossing.

A en croire Bloomberg Nintendo est en train d’abandonner ses ambitions sur le marché mobile. En 2017 la firme avait pourtant fait le choix contraire en espérant capter 1 milliard de dollars de parts de marché, et imaginant déjà de fortes perspectives de croissance. Il faut dire qu’à l’époque la Nintendo Switch n’était pas encore sortie. Nintendo essuyait des pertes autour de la Wii U et la firme avait donc besoin de renouer avec la croissance.

Nintendo avait alors promis deux ou trois sorties par an. Et l’on voyait déjà la firme en découler des concepts innovants comme Pokémon Go. On était très loin de la réalité. Les premiers jeux Nintendo sur mobile comme Super Mario Run s’avèrent bien moins attrayants qu’anticipé. Surtout ils sont sur un modèle freemium truffés d’achats intégrés. Nintendo aurait demandé depuis à ses développeurs de moins pousser les utilisateurs à la consommation, de peur d’écorner son image de marque.

Et depuis 2019 on constate un ralentissement dans les sorties. Selon Bloomberg, le président du groupe Shuntaro Furukawa aurait déclaré en interne que le groupe « ne cherchera plus nécessairement à lancer de nombreuses nouvelles applications pour le mobile ». Il faut voir que le succès de la Switch et de titres comme Animal Crossings conforte la firme, et l’invite à se recentrer sur les consoles

Cela est d’autant plus vrai que selon des chiffres repris par Bloomberg, l’utilisation des jeux Nintendo mobiles pendant le confinement a lourdement chuté. Tout le contraire d’Animal Crossigs qui bat des records de ventes. Pensez-vous que Nintendo devrait tout de même persévérer dans les jeux vidéo mobile ? Ou au contraire, qu’ils font bien de se recentrer sur les consoles ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !