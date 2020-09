Nintendo ressort une Game and Watch : c’est une NES Nano vendue 60 euros

A l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario Bros, Nintendo dévoile une nouvelle Game & Watch. Ce modèle avec écran couleur intègre plusieurs jeux, dont la version originelle du jeu, sortie sur NES. Ressemblant à une Gameboy Micro, elle fonctionne sur batterie rechargeable et sera disponible au mois de novembre au prix de 60 euros environ.

Le 13 septembre 1985, le jeu Super Mario Bros sortait sur la Nintendo Entertainment System (également appelée NES). Ce premier jeu de plate-forme mettant en scène le plombier moustachu (les précédents étant des jeux d’arcade sortis au début des années 80) a connu un énorme succès. Classé sixième dans le classement des jeux vidéo les plus vendus de l’histoire (plus de 40 millions d’unités du jeu originel et quelques millions supplémentaires pour ses portages). Pendant 20 ans, il a été en tête de ce classement, avant d’être dépassé par Wii Sport.

Pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros, Nintendo a décidé de multiplier les initiatives commerciales et marketing. Elles ont toutes été présentées lors du dernier Nintendo Direct du 2 septembre dernier. De nouveaux jeux sur la Switch, dont une compilation avec Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy et un « battle royale » Super Mario très intéressants. Un jeu Mario Kart en réalité augmentée (excellente initiative d’ailleurs) avec des petites voitures télécommandées. Des kits Lego interactifs que nous avons déjà évoqués dans nos colonnes. Des événements dans Super Mario Maker 2. Etc.

Une NES cachée dans une Game & Watch

Notre annonce préférée est clairement celle d’une nouvelle Game & Watch dédiée à Super Mario Bros. Celle-ci reprend le design classique des Game & Watch mono-écran. Mais ce produit n’est pas un jeu électronique à cristaux liquides. Il s’agit d’une petite console de jeux avec plusieurs titres à l’intérieur. Le premier est bien sûr Super Mario Bros, le jeu originel, jouable à deux en alterné comme à la grande époque. Le deuxième est Super Mario Bros 2 (appelé également chez nous Super Mario Bros :The Lost Levels). Ainsi que le jeu Game & Watch : Ball, mettant en scène Mario qui jongle avec des balles.

La petite console, qui semble être animé par un émulateur, peut également afficher l’heure avec des animations amusantes. Nintendo en annonce 35 différentes, avec quelques guest stars. Techniquement, la Game & Watch Super Mario Bros reprend l’ergonomie du jeu électrique vintage avec quelques boutons supplémentaires. Elle fonctionne sur batterie rechargeable, avec une autonomie annoncée de 8 heures (et un temps de charge excessivement long de 3 heures et demie).

Où précommander la Game and Watch Super Mario Bros ?

La sortie de la Game and Watch Super Mario Bros est prévue le 13 novembre prochain et son prix avoisinera les 60 euros environ. Les précommandes sont déjà ouvertes en France. Et bien sûr, les stocks ne seront pas illimités…

