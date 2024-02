Google Maps : on sait enfin quand le Mode Conduite va disparaitre

Google annonce la désactivation du mode conduite de l'Assistant dans Google Maps, une fonctionnalité qui facilitait l'utilisation du smartphone au volant grâce à une interface utilisateur optimisée et des commandes vocales. Cette décision s'inscrit dans une série de simplifications apportées à cette application par l'entreprise.

Depuis son intégration à Google Maps en 2019, l'Assistant Google a transformé la navigation en permettant aux utilisateurs de lancer des trajets. Comme par exemple, partager des estimations d'arrivée et effectuer diverses actions par commandes vocales, offrant ainsi une alternative à Android Auto. Cependant, cette intégration va connaître un changement significatif avec la suppression du mode conduite dans Maps, poussant les utilisateurs vers d'autres formes d'interaction vocale directement via l'application.

Cette démarche s'accompagne d'un ménage de printemps au sein de l'Assistant Google, avec la suppression annoncée de près de 17 fonctionnalités jugées peu utilisées. Parmi elles, la gestion des livres audio, des alarmes multimédias et des recettes, ainsi que des fonctionnalités liées à la gestion des appels et des messages vocaux. L’entreprise privilégie ainsi les fonctions les plus plébiscitées par les utilisateurs. Cette rationalisation vise à rendre l’assistant plus intuitif et centré sur les demandes essentielles des utilisateurs, garantissant une interaction plus fluide et pertinente avec ses services.

Google mettra fin au mode conduite de l'assistant de Maps le 7 février

Le mode de conduite de Google Maps offrait aux conducteurs une manière simplifiée et sécurisée d'interagir avec leur téléphone en conduisant. Elle sera supprimée définitivement le 7 février comme nous l'avons rapporté précédemment dans nos colonnes.

Avec de grands boutons et une navigation intuitive, les utilisateurs pouvaient lire et envoyer des messages, passer des appels et contrôler leur musique ou podcasts sans quitter la route des yeux. Cette fonctionnalité intégrait également un lanceur d'applications pour un accès rapide à des services de streaming optimisés et à d'autres utilitaires essentiels en conduite. Malgré sa suppression imminente, l’entreprise rappelle que les commandes vocales resteront disponibles sur Maps, permettant ainsi aux utilisateurs de continuer à bénéficier de fonctions vocales interactives pour leurs besoins de navigation et de communication.

Les utilisateurs pourront toujours interagir directement avec l'application Google Maps pour la navigation et d'autres fonctionnalités. La suppression affecte spécifiquement l'interface du mode de conduite qui facilitait l'utilisation de certaines commandes vocales et fonctionnalités multimédias pendant la conduite. Les commandes vocales de base pour la navigation et d'autres actions resteront accessibles via Google Assistant. Mais la fonction spécifique du mode de conduite, avec son interface utilisateur dédiée, ne sera plus disponible. Ce retrait s'inscrit dans une série de changements annoncés par le groupe, visant à simplifier et à réajuster les fonctionnalités offertes par l'assistant et ses services associés.

Source : 9to5google