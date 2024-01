Google Maps : fini les pertes de connexion dans les tunnels, cette option va vous sauver la mise

Google Maps a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de maintenir le signal de navigation dans les tunnels. Découvrez comment l’activer pour bénéficier d’une conduite sans interruption.

L’application Google Maps est en constante évolution. Elle s'est récemment enrichie de fonctionnalités avancées grâce à l'intelligence artificielle pour améliorer significativement la navigation. Parmi ces nouveautés, on trouve une visualisation plus immersive grâce à l'intégration de vues 3D et d'images Street View. Celle-ci permet une représentation enrichie du monde réel. Ces innovations visent à fournir aux utilisateurs une compréhension plus intuitive et détaillée de leur environnement, en particulier dans les zones urbaines complexes.

L'évolution récente de Google Maps s'est également concentrée sur l'amélioration de la navigation en ville. Une mise à jour notable a été l'introduction d'une vue 3D pendant la navigation qui offre une perspective plus réaliste des bâtiments et des rues. Cette fonctionnalité, encore en phase de test, promet de rendre la navigation plus immersive. Elle pourrait aider les utilisateurs à mieux se repérer dans les environnements urbains denses. Dans cette optique, nous nous penchons aujourd’hui sur une autre amélioration majeure : la capacité de Google Maps à maintenir un signal GPS ininterrompu dans les tunnels.

Découvrez comment activer cette fonction qui met fin aux coupures de navigation dans les tunnels

Cette fonction de Google Maps qui évite la coupure de signal dans les tunnels, utilise des balises Bluetooth. Elles permettent à l'application d’assurer une continuité de navigation même lorsque le signal GPS est perdu. Cette avancée est particulièrement utile dans les grandes villes, où les tunnels sont fréquents et où les interruptions de signal peuvent être problématiques pour les conducteurs.

Pour activer cette fonctionnalité dans Google Maps :

Ouvrez Google Maps sur votre appareil. Rendez-vous dans les “Paramètres” puis sélectionnez “Paramètres de Navigation“. Activez “Balises de tunnel Bluetooth“. Autorisez Google Maps à accéder aux balises Bluetooth environnantes.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps qui assure la continuité du signal dans les tunnels est un ajout significatif pour naviguer sereinement en ville. On connait tous cette situation : nous conduisons dans un tunnel d'une ville inconnue et au moment de sortir, nous devons effectuer un changement de voie immédiat. Habituellement, ce serait un moment de stress, surtout avec le signal GPS qui est coupé. Désormais, avec cette mise fonction, nous pouvons compter sur des indications claires et continues, réduisant l'anxiété et les incertitudes de ces moments critiques.